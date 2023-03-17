https://ria.ru/20230317/marketpleys-1858510661.html

В России создали комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и ПВЗ

В России создали комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и ПВЗ - РИА Новости, 17.03.2023

В России создали комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и ПВЗ

Согласительная комиссия по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на базе "Опоры России" была создана по итогам... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:45

2023-03-17T10:45

2023-03-17T10:57

wildberries

организация "опора россии"

россия

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Согласительная комиссия по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на базе "Опоры России" была создана по итогам встречи Wildberries и организации, сообщает маркетплейс.В офисе "Опоры России" прошла встреча руководства онлайн-платформы с представителями партнерских пунктов выдачи заказов. Отмечается, что на нее приехали более 20 владельцев пунктов, в сеть которых входит более 60 ПВЗ. Стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия между компанией и партнерами."По ее итогам создана Согласительная комиссия по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами пунктов выдачи заказов на базе "Опоры России", - говорится в сообщении. На встрече обсудили и дополнительные вопросы предпринимателей: расчет тарифов и рейтинга пункта выдачи заказов, доработка сервисов по управлению пунктами выдачи."Создана Согласительная комиссия, куда войдут представители Wildberries, деловых сообществ, малого бизнеса, министерств и органов государственной власти. Таким путем сможем прийти к консенсусу по всем вопросам, которые тревожат предпринимателей. Они будут решены не в пользу одной, а каждой из сторон", - приводятся в сообщении слова вице-президента "Опоры России" Владлена Максимова.Директор по развитию сервисов Wildberries Кристина Спирева добавила, что онлайн-платформа также будет улучшать обратную связь с партнерами компании: планируется увеличить количество встреч в онлайн-формате и доработать механизмы оспаривания начислений (арбитраж).Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности".Компания также объявила о том, что отменила свыше 10 тысяч некорректных штрафов и временно приостановила текущий механизм списаний за подмены, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях.

https://ria.ru/20230317/problema-1858414611.html

https://ria.ru/20230315/ozon-1858039478.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

wildberries, организация "опора россии", россия, экономика