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Львова-Белова заявила, что после решения МУС продолжит работать - РИА Новости, 17.03.2023
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20:41 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/lvova-belova-1858713906.html
Львова-Белова заявила, что после решения МУС продолжит работать
Львова-Белова заявила, что после решения МУС продолжит работать - РИА Новости, 17.03.2023
Львова-Белова заявила, что после решения МУС продолжит работать
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что после решения МУС об "аресте", юрисдикцию которого не признает РФ, намерена... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:41
2023-03-17T20:41
россия
мария львова-белова
владимир путин
международный уголовный суд
общество
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что после решения МУС об "аресте", юрисдикцию которого не признает РФ, намерена продолжать свою работу. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. "(Буду) продолжать работать", - ответила Львова-Белова в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос, что она будет делать после решения МУС об "аресте".
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россия, мария львова-белова, владимир путин, международный уголовный суд, общество
Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Общество
Львова-Белова заявила, что после решения МУС продолжит работать

Львова-Белова заявила, что после решения МУС об "аресте" намерена продолжать свою работу

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Мария Львова-Белова . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что после решения МУС об "аресте", юрисдикцию которого не признает РФ, намерена продолжать свою работу.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
"(Буду) продолжать работать", - ответила Львова-Белова в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос, что она будет делать после решения МУС об "аресте".
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РоссияМария Львова-БеловаВладимир ПутинМеждународный уголовный судОбщество
 
 
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