https://ria.ru/20230317/lvova-belova-1858713906.html

Львова-Белова заявила, что после решения МУС продолжит работать

Львова-Белова заявила, что после решения МУС продолжит работать - РИА Новости, 17.03.2023

Львова-Белова заявила, что после решения МУС продолжит работать

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что после решения МУС об "аресте", юрисдикцию которого не признает РФ, намерена... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T20:41

2023-03-17T20:41

2023-03-17T20:41

россия

мария львова-белова

владимир путин

международный уголовный суд

общество

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что после решения МУС об "аресте", юрисдикцию которого не признает РФ, намерена продолжать свою работу. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. "(Буду) продолжать работать", - ответила Львова-Белова в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос, что она будет делать после решения МУС об "аресте".

https://ria.ru/20230317/medvedev-1858699517.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мария львова-белова, владимир путин, международный уголовный суд, общество