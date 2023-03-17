https://ria.ru/20230317/krym-1858677563.html
Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму
Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму - РИА Новости, 17.03.2023
Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму
Все планы по повышению качества жизни в Крыму и Севастополе, по наращиванию потенциала полуострова и реализации конкретных проектов, в частности, в сферах ЖКХ и РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:01
2023-03-17T18:01
2023-03-17T18:01
экономика
севастополь
владимир путин
россия
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843727628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd6de25b007c8528effae3da8083e870.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Все планы по повышению качества жизни в Крыму и Севастополе, по наращиванию потенциала полуострова и реализации конкретных проектов, в частности, в сферах ЖКХ и здравоохранения будут реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Реализуем все наши планы по повышению качества жизни людей, доходов семьи, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциалов региона, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест. Реализация конкретных проектов в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранение, культуры", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Глава государства отметил, что главным инструментом реализации такой работы служит государственная программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Путин добавил, что программа была расширена и продлена до 2027 года, общий объём финансирования за весь период - свыше 1,6 триллиона рублей. Президент РФ поблагодарил всех, кто принимает участие в реализации программы.
https://ria.ru/20230316/krym-1858212429.html
https://ria.ru/20230310/krym-1856937974.html
севастополь
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843727628_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_289cf89ec3c0ba2bddbbf14a60522e7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, севастополь, владимир путин, россия, республика крым, общество
Экономика, Севастополь, Владимир Путин, Россия, Республика Крым, Общество
Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму
Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму и Севастополе
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Все планы по повышению качества жизни в Крыму и Севастополе, по наращиванию потенциала полуострова и реализации конкретных проектов, в частности, в сферах ЖКХ и здравоохранения будут реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Реализуем все наши планы по повышению качества жизни людей, доходов семьи, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциалов региона, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест. Реализация конкретных проектов в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранение, культуры", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
В Совфеде рассказали о значении референдума в Крыму
Глава государства отметил, что главным инструментом реализации такой работы служит государственная программа социально-экономического развития Республики Крым
и Севастополя. Путин добавил, что программа была расширена и продлена до 2027 года, общий объём финансирования за весь период - свыше 1,6 триллиона рублей.
«
"При чем большую часть этих средств мы уже выделили, в том числе более 116 миллиардов рублей только в прошлом, 2022-ом году. Сегодня эти инвестиции приносят реальную отдачу, работают на развитие региона", - уточнил он.
Президент РФ поблагодарил всех, кто принимает участие в реализации программы.
Аксенов подтвердил планы строительства нового курортного города в Крыму