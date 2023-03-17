https://ria.ru/20230317/krym-1858677563.html

Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму

Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму - РИА Новости, 17.03.2023

Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму

Все планы по повышению качества жизни в Крыму и Севастополе, по наращиванию потенциала полуострова и реализации конкретных проектов, в частности, в сферах ЖКХ и РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:01

2023-03-17T18:01

2023-03-17T18:01

экономика

севастополь

владимир путин

россия

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843727628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd6de25b007c8528effae3da8083e870.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Все планы по повышению качества жизни в Крыму и Севастополе, по наращиванию потенциала полуострова и реализации конкретных проектов, в частности, в сферах ЖКХ и здравоохранения будут реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Реализуем все наши планы по повышению качества жизни людей, доходов семьи, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциалов региона, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест. Реализация конкретных проектов в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранение, культуры", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Глава государства отметил, что главным инструментом реализации такой работы служит государственная программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Путин добавил, что программа была расширена и продлена до 2027 года, общий объём финансирования за весь период - свыше 1,6 триллиона рублей. Президент РФ поблагодарил всех, кто принимает участие в реализации программы.

https://ria.ru/20230316/krym-1858212429.html

https://ria.ru/20230310/krym-1856937974.html

севастополь

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, севастополь, владимир путин, россия, республика крым, общество