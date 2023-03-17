https://ria.ru/20230317/krym-1858671285.html
Участникам спецоперации выделят землю в Крыму
Участникам спецоперации выделят землю в Крыму - РИА Новости, 17.03.2023
Участникам спецоперации выделят землю в Крыму
Участникам спецоперации выделяют земельные участки в приморской зоне Крыма, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:41
2023-03-17T17:41
2023-03-17T18:02
общество
республика крым
севастополь
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Участникам спецоперации выделяют земельные участки в приморской зоне Крыма, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в Крыму принято 12 мер поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции, которые синхронизированы с городом Севастополем."Основная мера – это, конечно, выделение земельных участков. У нас все массивы для всех участников специальной военной операции всех родов, видов войск, Росгвардии и так далее, независимо даже для гражданских, кто участвует, выделены. Соответственно, все участки в приморской зоне, непосредственно примыкающей к зоне Черного моря", - сказал Аксенов на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20230217/uchastki-1852805199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, республика крым, севастополь, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Республика Крым, Севастополь, Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Участникам спецоперации выделят землю в Крыму
Глава Крыма Аксенов: участникам спецоперации выделят землю в приморской зоне полуострова