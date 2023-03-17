https://ria.ru/20230317/krym-1858671285.html

Участникам спецоперации выделят землю в Крыму

Участникам спецоперации выделят землю в Крыму - РИА Новости, 17.03.2023

Участникам спецоперации выделят землю в Крыму

Участникам спецоперации выделяют земельные участки в приморской зоне Крыма, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:41

2023-03-17T17:41

2023-03-17T18:02

общество

республика крым

севастополь

россия

сергей аксенов (политик)

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Участникам спецоперации выделяют земельные участки в приморской зоне Крыма, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в Крыму принято 12 мер поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции, которые синхронизированы с городом Севастополем."Основная мера – это, конечно, выделение земельных участков. У нас все массивы для всех участников специальной военной операции всех родов, видов войск, Росгвардии и так далее, независимо даже для гражданских, кто участвует, выделены. Соответственно, все участки в приморской зоне, непосредственно примыкающей к зоне Черного моря", - сказал Аксенов на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

https://ria.ru/20230217/uchastki-1852805199.html

республика крым

севастополь

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, республика крым, севастополь, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)