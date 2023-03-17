https://ria.ru/20230317/krym-1858574644.html
Аксенов назвал создание фортификаций в Крыму гарантией безопасности
Аксенов назвал создание фортификаций в Крыму гарантией безопасности - РИА Новости, 17.03.2023
Аксенов назвал создание фортификаций в Крыму гарантией безопасности
Создание линии укреплений в Крыму является гарантией безопасности полуострова, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:30
2023-03-17T13:30
2023-03-17T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей аксенов (политик)
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Создание линии укреплений в Крыму является гарантией безопасности полуострова, заявил глава республики Сергей Аксенов. Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, учитывается опыт боевых действий, заявил ранее в интервью РИА Новости глава региона. "Просто должен быть элемент гарантии. Не просто слова, возможности, мы думаем, …должно быть гарантировано. Сегодня гарантии есть, Крыму ничего не угрожает, думаю, они сюда не сунутся", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". Ранее глава Крыма сообщил о начале фортификационных работ на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей, он уточнил, что строительство поддержал президент РФ Владимир Путин. "Мы готовимся, у нас было время подготовиться к ситуации. Хочешь мира - готовься к войне", - добавил он. "Поэтому я четко знаю, кто, где и за кем закреплен. У нас созданы подразделения, достаточное количество, я просто численность не могу назвать, уже из тех, кто воевал - не просто списки на бумаге, а все проговорено. Я уверен, что до этого не дойдет, не придется это применять на практике. Но элемент гарантии, чтобы крымчане спали спокойно, должен быть обеспечен", - рассказал Аксенов.Кроме того, все заявления Киева о готовящемся наступлении на Крым глава республики назвал фейками и возможностью для Владимира Зеленского "подороже продать себя на Западе". "Он пытается показать, что украинские войска сохраняют еще высокую боевую активность, Байден и директор ЦРУ, приезжают, упрекали их как раз в низкой активности. Для них любое продвижение - это возможность требовать что-то у Запада, тут прямая взаимосвязь", - отметил он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858029112.html
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей аксенов (политик), россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Аксенов (политик), Россия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Аксенов назвал создание фортификаций в Крыму гарантией безопасности
Аксенов назвал создание оборонительной линии в Крыму гарантией безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости.
Создание линии укреплений в Крыму является гарантией безопасности полуострова, заявил
глава республики Сергей Аксенов.
Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, учитывается опыт боевых действий, заявил ранее в интервью РИА Новости глава региона.
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"Просто должен быть элемент гарантии. Не просто слова, возможности, мы думаем, …должно быть гарантировано. Сегодня гарантии есть, Крыму ничего не угрожает, думаю, они сюда не сунутся", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". Ранее глава Крыма сообщил о начале фортификационных работ на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей, он уточнил, что строительство поддержал президент РФ Владимир Путин
.
"Мы готовимся, у нас было время подготовиться к ситуации. Хочешь мира - готовься к войне", - добавил он. "Поэтому я четко знаю, кто, где и за кем закреплен. У нас созданы подразделения, достаточное количество, я просто численность не могу назвать, уже из тех, кто воевал - не просто списки на бумаге, а все проговорено. Я уверен, что до этого не дойдет, не придется это применять на практике. Но элемент гарантии, чтобы крымчане спали спокойно, должен быть обеспечен", - рассказал Аксенов.
Цели обозначены. Киев перешел к новой тактике
Кроме того, все заявления Киева о готовящемся наступлении на Крым глава республики назвал фейками и возможностью для Владимира Зеленского "подороже продать себя на Западе". "Он пытается показать, что украинские войска сохраняют еще высокую боевую активность, Байден и директор ЦРУ, приезжают, упрекали их как раз в низкой активности. Для них любое продвижение - это возможность требовать что-то у Запада, тут прямая взаимосвязь", - отметил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Решающая битва за Россию назначена на весну