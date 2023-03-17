https://ria.ru/20230317/krym-1858570975.html
Путин проводит совещание по развитию Крыма и Севастополя. Трансляция
Путин проводит совещание по развитию Крыма и Севастополя. Трансляция - РИА Новости, 17.03.2023
Путин проводит совещание по развитию Крыма и Севастополя. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:00
2023-03-17T16:00
2023-03-17T17:08
политика
севастополь
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
севастополь
россия
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Совещание Путина по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя
LIVE: Совещание Путина по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя
2023-03-17T16:00
true
PT61M53S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, севастополь, россия, владимир путин, видео
Политика, Севастополь, Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание по развитию Крыма и Севастополя. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
2023-03-17T16:00
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PT61M53S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.