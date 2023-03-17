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Путин проводит совещание по развитию Крыма и Севастополя. Трансляция - РИА Новости, 17.03.2023
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16:00 17.03.2023 (обновлено: 17:08 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/krym-1858570975.html
Путин проводит совещание по развитию Крыма и Севастополя. Трансляция
Путин проводит совещание по развитию Крыма и Севастополя. Трансляция - РИА Новости, 17.03.2023
Путин проводит совещание по развитию Крыма и Севастополя. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. РИА Новости, 17.03.2023
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политика
севастополь
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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LIVE: Совещание Путина по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя
LIVE: Совещание Путина по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя
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политика, севастополь, россия, владимир путин, видео
Политика, Севастополь, Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание по развитию Крыма и Севастополя. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
2023-03-17T16:00
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Путин проводит совещание по развитию Крыма и Севастополя. Трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
 
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