https://ria.ru/20230317/konsultatsii-1858727095.html

СБ ООН ушел на закрытые консультации перед заседанием по Украине

СБ ООН ушел на закрытые консультации перед заседанием по Украине - РИА Новости, 17.03.2023

СБ ООН ушел на закрытые консультации перед заседанием по Украине

СБ ООН ушел на не планировавшиеся ранее закрытые консультации перед заседанием по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T22:40

2023-03-17T22:40

2023-03-17T22:40

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россия

донецкая народная республика

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дмитрий полянский

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ООН, 17 мар – РИА Новости. СБ ООН ушел на не планировавшиеся ранее закрытые консультации перед заседанием по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. Источник РИА Новости в СБ ООН, сообщил, что в ходе консультаций представители Запада хотят добиться того, чтобы на заседании Совбеза сегодня не дали выступить омбудсмену ДНР Дарье Морозовой. Ранее первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале, что западные страны пытаются не допустить участия Морозовой в заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине. По его словам, делается это с тем, чтобы выправить предсказуемую одностороннюю подачу происходящего. Он добавил, что у российских оппонентов "настоящая истерика, они пытаются задействовать все рычаги, чтобы не допустить ее участия".

https://ria.ru/20230317/morozova-1858715000.html

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донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донецкая народная республика, украина, дмитрий полянский, дарья морозова, оон, совет безопасности оон