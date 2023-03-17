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СБ ООН ушел на закрытые консультации перед заседанием по Украине - РИА Новости, 17.03.2023
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22:40 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/konsultatsii-1858727095.html
СБ ООН ушел на закрытые консультации перед заседанием по Украине
СБ ООН ушел на закрытые консультации перед заседанием по Украине - РИА Новости, 17.03.2023
СБ ООН ушел на закрытые консультации перед заседанием по Украине
СБ ООН ушел на не планировавшиеся ранее закрытые консультации перед заседанием по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:40
2023-03-17T22:40
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
дмитрий полянский
дарья морозова
оон
совет безопасности оон
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ООН, 17 мар – РИА Новости. СБ ООН ушел на не планировавшиеся ранее закрытые консультации перед заседанием по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. Источник РИА Новости в СБ ООН, сообщил, что в ходе консультаций представители Запада хотят добиться того, чтобы на заседании Совбеза сегодня не дали выступить омбудсмену ДНР Дарье Морозовой. Ранее первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале, что западные страны пытаются не допустить участия Морозовой в заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине. По его словам, делается это с тем, чтобы выправить предсказуемую одностороннюю подачу происходящего. Он добавил, что у российских оппонентов "настоящая истерика, они пытаются задействовать все рычаги, чтобы не допустить ее участия".
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, дмитрий полянский, дарья морозова, оон, совет безопасности оон
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Дмитрий Полянский, Дарья Морозова, ООН, Совет Безопасности ООН
СБ ООН ушел на закрытые консультации перед заседанием по Украине

СБ ООН ушел на не планировавшиеся ранее закрытые консультации перед заседанием по Украине

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 17 мар – РИА Новости. СБ ООН ушел на не планировавшиеся ранее закрытые консультации перед заседанием по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Я хотел бы предложить сперва провести консультации, прежде чем мы начнем заседание",- заявил председатель Совбеза Педро Комиссарио Афонсо.
Источник РИА Новости в СБ ООН, сообщил, что в ходе консультаций представители Запада хотят добиться того, чтобы на заседании Совбеза сегодня не дали выступить омбудсмену ДНР Дарье Морозовой.
Ранее первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале, что западные страны пытаются не допустить участия Морозовой в заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине.
По его словам, делается это с тем, чтобы выправить предсказуемую одностороннюю подачу происходящего. Он добавил, что у российских оппонентов "настоящая истерика, они пытаются задействовать все рычаги, чтобы не допустить ее участия".
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР к заседанию Совбеза ООН
Вчера, 20:55
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДмитрий ПолянскийДарья МорозоваООНСовет Безопасности ООН
 
 
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