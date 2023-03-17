https://ria.ru/20230317/kndr-1858687928.html

Российский дипломат призвал Белый дом прекратить давление на Пхеньян

Российский дипломат призвал Белый дом прекратить давление на Пхеньян - РИА Новости, 17.03.2023

Российский дипломат призвал Белый дом прекратить давление на Пхеньян

Администрация президента США Джо Байдена не готова к поиску мира с КНДР, оказывает давление на правительство и народ страны, это нужно прекратить, заявил на... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:39

2023-03-17T18:39

2023-03-17T18:57

в мире

россия

оон

сша

джо байден

кндр (северная корея)

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ООН, 17 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не готова к поиску мира с КНДР, оказывает давление на правительство и народ страны, это нужно прекратить, заявил на неформальной встрече СБ ООН заведующий референтурой по правам человека и социальным вопросам постпредства РФ Степан Кузьменков."Видим, что США, Южная Корея и Япония своими агрессивными милитаристскими действиями продолжают нагнетать напряженность в северо-восточной Азии, ставя под удар безопасность стран региона. Американцы игнорируют инициативы, ведущие к разрядке, а также содержательные конструктивные сигналы из Пхеньяна о возможных путях деэскалации", - сказал Кузьменков.По его словам, "администрация президента Байдена не готова к поиску мира, делает ставку на то, чтобы задавить правительство КНДР и причинить непосильные страдания северокорейскому народу, который десятилетиями живет в условиях экзистенциальной угрозы со стороны США и других враждебных стран". "Это необходимо прекратить", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230313/kndr-1857429710.html

россия

сша

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

в мире, россия, оон, сша, джо байден, кндр (северная корея)