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Российский дипломат призвал Белый дом прекратить давление на Пхеньян
Российский дипломат призвал Белый дом прекратить давление на Пхеньян - РИА Новости, 17.03.2023
Российский дипломат призвал Белый дом прекратить давление на Пхеньян
Администрация президента США Джо Байдена не готова к поиску мира с КНДР, оказывает давление на правительство и народ страны, это нужно прекратить, заявил на... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:39
2023-03-17T18:39
2023-03-17T18:57
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ООН, 17 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не готова к поиску мира с КНДР, оказывает давление на правительство и народ страны, это нужно прекратить, заявил на неформальной встрече СБ ООН заведующий референтурой по правам человека и социальным вопросам постпредства РФ Степан Кузьменков."Видим, что США, Южная Корея и Япония своими агрессивными милитаристскими действиями продолжают нагнетать напряженность в северо-восточной Азии, ставя под удар безопасность стран региона. Американцы игнорируют инициативы, ведущие к разрядке, а также содержательные конструктивные сигналы из Пхеньяна о возможных путях деэскалации", - сказал Кузьменков.По его словам, "администрация президента Байдена не готова к поиску мира, делает ставку на то, чтобы задавить правительство КНДР и причинить непосильные страдания северокорейскому народу, который десятилетиями живет в условиях экзистенциальной угрозы со стороны США и других враждебных стран". "Это необходимо прекратить", - подчеркнул он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, оон, сша, джо байден, кндр (северная корея)
В мире, Россия, ООН, США, Джо Байден, КНДР (Северная Корея)
Российский дипломат призвал Белый дом прекратить давление на Пхеньян
Дипломат Кузьменков призвал Белый дом прекратить давление на северокорейский народ