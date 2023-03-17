https://ria.ru/20230317/kitay-1858530877.html

В Китае назвали принципы построения отношений с Россией

В Китае назвали принципы построения отношений с Россией - РИА Новости, 17.03.2023

В Китае назвали принципы построения отношений с Россией

Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, их развитие принесет пользу всему миру, заявил на... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:31

2023-03-17T11:31

2023-03-17T11:31

в мире

россия

китай

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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, их развитие принесет пользу всему миру, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля. Ван Вэньбинь отметил, что китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Дипломат подчеркнул, что развитие стратегического партнерства Китая и России принесет пользу не только народам двух стран, но и всему миру, а заявления некоторых политиков о том, что отношения России и Китая являются "вызовом для мирового порядка" представляют собой проявление "менталитета холодной войны".

https://ria.ru/20230317/khankhuey-1858508115.html

россия

китай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, китай