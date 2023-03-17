https://ria.ru/20230317/kitay-1858530877.html
В Китае назвали принципы построения отношений с Россией
В Китае назвали принципы построения отношений с Россией - РИА Новости, 17.03.2023
В Китае назвали принципы построения отношений с Россией
Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, их развитие принесет пользу всему миру, заявил на... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:31
2023-03-17T11:31
2023-03-17T11:31
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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, их развитие принесет пользу всему миру, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля. Ван Вэньбинь отметил, что китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Дипломат подчеркнул, что развитие стратегического партнерства Китая и России принесет пользу не только народам двух стран, но и всему миру, а заявления некоторых политиков о том, что отношения России и Китая являются "вызовом для мирового порядка" представляют собой проявление "менталитета холодной войны".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай
В Китае назвали принципы построения отношений с Россией
МИД КНР: отношения России и Китая основаны на принципах неприсоединения и неконфронтации
ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, их развитие принесет пользу всему миру, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Председатель КНР Си Цзиньпин
посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина
, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
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"Две страны всегда придерживались нового типа отношений между крупными державами, предполагающего партнерство, а не присоединение к блокам, диалог, а не противостояние, (предполагающими) взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь отметил, что китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.
Дипломат подчеркнул, что развитие стратегического партнерства Китая и России принесет пользу не только народам двух стран, но и всему миру, а заявления некоторых политиков о том, что отношения России и Китая являются "вызовом для мирового порядка" представляют собой проявление "менталитета холодной войны".
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай будет стоять "спиной к спине" с Россией