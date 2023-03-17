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В Китае назвали принципы построения отношений с Россией - РИА Новости, 17.03.2023
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11:31 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/kitay-1858530877.html
В Китае назвали принципы построения отношений с Россией
В Китае назвали принципы построения отношений с Россией - РИА Новости, 17.03.2023
В Китае назвали принципы построения отношений с Россией
Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, их развитие принесет пользу всему миру, заявил на... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:31
2023-03-17T11:31
в мире
россия
китай
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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, их развитие принесет пользу всему миру, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля. Ван Вэньбинь отметил, что китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Дипломат подчеркнул, что развитие стратегического партнерства Китая и России принесет пользу не только народам двух стран, но и всему миру, а заявления некоторых политиков о том, что отношения России и Китая являются "вызовом для мирового порядка" представляют собой проявление "менталитета холодной войны".
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в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
В Китае назвали принципы построения отношений с Россией

МИД КНР: отношения России и Китая основаны на принципах неприсоединения и неконфронтации

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, их развитие принесет пользу всему миру, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
«
"Две страны всегда придерживались нового типа отношений между крупными державами, предполагающего партнерство, а не присоединение к блокам, диалог, а не противостояние, (предполагающими) взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь отметил, что китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.
Дипломат подчеркнул, что развитие стратегического партнерства Китая и России принесет пользу не только народам двух стран, но и всему миру, а заявления некоторых политиков о том, что отношения России и Китая являются "вызовом для мирового порядка" представляют собой проявление "менталитета холодной войны".
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