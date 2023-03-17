https://ria.ru/20230317/kherson-1858586902.html

На Херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военных

На Херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военных - РИА Новости, 17.03.2023

На Херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военных

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 25 украинских военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевую... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:01

2023-03-17T14:01

2023-03-17T14:05

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 25 украинских военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевую машину РСЗО "Град" и самоходную артиллерийская установка "Акация", сообщило в пятницу Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 25-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина