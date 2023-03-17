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На Херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военных
На Херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военных - РИА Новости, 17.03.2023
На Херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военных
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 25 украинских военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевую... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:01
2023-03-17T14:01
2023-03-17T14:05
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 25 украинских военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевую машину РСЗО "Град" и самоходную артиллерийская установка "Акация", сообщило в пятницу Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 25-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
На Херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военных
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военных и "Град"