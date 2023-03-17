https://ria.ru/20230317/kadyrov-1858729851.html
МУС прогнулся под заокеанского хозяина, заявил Кадыров
МУС прогнулся под заокеанского хозяина, заявил Кадыров - РИА Новости, 17.03.2023
МУС прогнулся под заокеанского хозяина, заявил Кадыров
Международный уголовный суд (МУС) показал, что не имеет независимого статуса, а просто выполняет приказы из-за океана, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:06
2023-03-17T23:06
2023-03-17T23:34
международный уголовный суд
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) показал, что не имеет независимого статуса, а просто выполняет приказы из-за океана, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя выдачу ордера на "арест" президента России Владимира Путина.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой."Международная судебная инстанция показала, что она не имеет независимого статуса, а ловко прогнулась под заокеанского хозяина, впопыхах выполняя его команды. Причем так сильно спешили облизать ему руку, что не успели над формулировкой поработать. Вся эта напыщенная демократия и либерализм - ложь и цирковая клоунада", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.Он добавил, что многие международные организации уже давно перестали быть независимыми, действуя по приказам.Глава Чечни призвал граждан Европы построить "новые государства с чистыми доктринами без каких-то отклонений, меньшинств, прогибов под чужие амбиции".
https://ria.ru/20230317/medvedev-1858699517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный уголовный суд, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), в мире
Международный уголовный суд, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), В мире
МУС прогнулся под заокеанского хозяина, заявил Кадыров
Кадыров: МУС показал, что потерял независимый статус и прогнулся под заокеанского хозяина