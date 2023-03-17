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В Крыму следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой
В Крыму следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой - РИА Новости, 17.03.2023
В Крыму следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой
В Симферополе следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой, сообщила пресс-служба управления СК по Крыму. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:08
2023-03-17T13:08
2023-03-17T16:21
россия
симферополь
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. В Симферополе следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой, сообщила пресс-служба управления СК по Крыму.Медики зафиксировали телесные повреждения в области головы и предплечья потерпевшего.Следственный комитет проводит проверку на предмет наличия в действиях сотрудника полиции превышения должностных полномочий с применением насилия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, симферополь, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика крым
Россия, Симферополь, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Крым
В Крыму следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой
Следователь полиции в Симферополе при допросе нанесла обвиняемому удары бутылкой по голове