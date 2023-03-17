https://ria.ru/20230317/izbienie-1858566293.html

В Крыму следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой

В Крыму следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой - РИА Новости, 17.03.2023

В Крыму следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой

В Симферополе следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой, сообщила пресс-служба управления СК по Крыму. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:08

2023-03-17T13:08

2023-03-17T16:21

россия

симферополь

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. В Симферополе следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой, сообщила пресс-служба управления СК по Крыму.Медики зафиксировали телесные повреждения в области головы и предплечья потерпевшего.Следственный комитет проводит проверку на предмет наличия в действиях сотрудника полиции превышения должностных полномочий с применением насилия.

https://ria.ru/20230228/mvd-1854938927.html

россия

симферополь

республика крым

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, симферополь, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика крым