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В Крыму следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой - РИА Новости, 17.03.2023
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13:08 17.03.2023 (обновлено: 16:21 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/izbienie-1858566293.html
В Крыму следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой
В Крыму следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой - РИА Новости, 17.03.2023
В Крыму следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой
В Симферополе следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой, сообщила пресс-служба управления СК по Крыму. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:08
2023-03-17T16:21
россия
симферополь
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. В Симферополе следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой, сообщила пресс-служба управления СК по Крыму.Медики зафиксировали телесные повреждения в области головы и предплечья потерпевшего.Следственный комитет проводит проверку на предмет наличия в действиях сотрудника полиции превышения должностных полномочий с применением насилия.
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россия
симферополь
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россия, симферополь, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика крым
Россия, Симферополь, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Крым
В Крыму следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой

Следователь полиции в Симферополе при допросе нанесла обвиняемому удары бутылкой по голове

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. В Симферополе следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой, сообщила пресс-служба управления СК по Крыму.
«

"Двадцать восьмого февраля текущего года в ходе допроса 28-летнего гражданина, который проходит обвиняемым по уголовному делу о серии мошеннических действий, следователь <...> следственного отдела ОМВД России по Симферопольскому району <...> в служебном кабинете нанесла ему несколько ударов стеклянной бутылкой, — говорится в сообщении.

Медики зафиксировали телесные повреждения в области головы и предплечья потерпевшего.
Следственный комитет проводит проверку на предмет наличия в действиях сотрудника полиции превышения должностных полномочий с применением насилия.
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РоссияСимферопольПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Крым
 
 
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