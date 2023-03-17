https://ria.ru/20230317/infrastruktura-1858622249.html

Глава ЕК обещала вместе с НАТО выработать решения для защиты инфраструктуры

Глава ЕК обещала вместе с НАТО выработать решения для защиты инфраструктуры - РИА Новости, 17.03.2023

Глава ЕК обещала вместе с НАТО выработать решения для защиты инфраструктуры

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала совместно с НАТО разработать решения для лучшей защиты критической инфраструктуры. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:26

2023-03-17T15:26

2023-03-17T15:26

в мире

цены на нефть

норвегия

урсула фон дер ляйен

йенс столтенберг

еврокомиссия

нато

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала совместно с НАТО разработать решения для лучшей защиты критической инфраструктуры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии в пятницу посетили платформу на месторождении Тролль в Норвегии. Накануне НАТО и ЕС также провели заседание совместной рабочей группы по защите критически важной инфраструктуры. Решение о создании группы было принято 11 января на фоне теракта на газопроводах "Северный поток". Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в рамках этой рабочей группы будут определяться угрозы критической инфраструктуре, разработаны ключевые принципы повышения ее защищённости, предложены соответствующие меры. "Мы решили вместе с НАТО изучить места уязвимости нашей критической инфраструктуры, транспортной, энергетической, цифровой и космической… Мы совместно разработаем решения для лучшей защиты", - сообщила глава ЕК. По ее словам, "инфраструктура в Норвегии имеет важное значение для ЕС". "Это было особенно важно зимой, когда Норвегия увеличила добычу (газа). Мы находились в кризисной ситуации и сумели отреагировать на нее благодаря такой инфраструктуре… После того, как Европейский союз со своими друзьями и союзниками принял совместные меры для диверсификации поставок и компенсации российского газа, цены упали", - сказала фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20230317/nato-1858607741.html

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в мире, цены на нефть, норвегия, урсула фон дер ляйен, йенс столтенберг, еврокомиссия, нато, евросоюз, северный поток