https://ria.ru/20230317/inflyatsiya-1858578979.html
Инфляционные ожидания населения остаются высокими, заявили в ЦБ
Инфляционные ожидания населения остаются высокими, заявили в ЦБ - РИА Новости, 17.03.2023
Инфляционные ожидания населения остаются высокими, заявили в ЦБ
Инфляционные ожидания населения и предприятий сохраняются на повышенном уровне, при этом в марте инфляционные ожидания граждан существенно снизились, говорится... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:44
2023-03-17T13:44
2023-03-17T13:50
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Инфляционные ожидания населения и предприятий сохраняются на повышенном уровне, при этом в марте инфляционные ожидания граждан существенно снизились, говорится в пресс-релизе Банка России по ключевой ставке. "Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне. При этом в марте инфляционные ожидания населения существенно снизились", - сказано в сообщении регулятора.
https://ria.ru/20230316/inflyatsiya-1858309409.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Инфляционные ожидания населения остаются высокими, заявили в ЦБ
Центробанк: инфляционные ожидания остаются высокими, но в марте существенно снизились