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Инфляционные ожидания населения остаются высокими, заявили в ЦБ - РИА Новости, 17.03.2023
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13:44 17.03.2023 (обновлено: 13:50 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/inflyatsiya-1858578979.html
Инфляционные ожидания населения остаются высокими, заявили в ЦБ
Инфляционные ожидания населения остаются высокими, заявили в ЦБ - РИА Новости, 17.03.2023
Инфляционные ожидания населения остаются высокими, заявили в ЦБ
Инфляционные ожидания населения и предприятий сохраняются на повышенном уровне, при этом в марте инфляционные ожидания граждан существенно снизились, говорится... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:44
2023-03-17T13:50
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Инфляционные ожидания населения и предприятий сохраняются на повышенном уровне, при этом в марте инфляционные ожидания граждан существенно снизились, говорится в пресс-релизе Банка России по ключевой ставке. "Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне. При этом в марте инфляционные ожидания населения существенно снизились", - сказано в сообщении регулятора.
https://ria.ru/20230316/inflyatsiya-1858309409.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Инфляционные ожидания населения остаются высокими, заявили в ЦБ

Центробанк: инфляционные ожидания остаются высокими, но в марте существенно снизились

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Инфляционные ожидания населения и предприятий сохраняются на повышенном уровне, при этом в марте инфляционные ожидания граждан существенно снизились, говорится в пресс-релизе Банка России по ключевой ставке.
"Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне. При этом в марте инфляционные ожидания населения существенно снизились", - сказано в сообщении регулятора.
Путин на съезде РСПП цитирует Марка Твена - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС, заявил Путин
16 марта, 14:40
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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