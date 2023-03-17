https://ria.ru/20230317/inflyatsiya-1858578979.html

Инфляционные ожидания населения остаются высокими, заявили в ЦБ

Инфляционные ожидания населения остаются высокими, заявили в ЦБ - РИА Новости, 17.03.2023

Инфляционные ожидания населения остаются высокими, заявили в ЦБ

Инфляционные ожидания населения и предприятий сохраняются на повышенном уровне, при этом в марте инфляционные ожидания граждан существенно снизились, говорится... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:44

2023-03-17T13:44

2023-03-17T13:50

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Инфляционные ожидания населения и предприятий сохраняются на повышенном уровне, при этом в марте инфляционные ожидания граждан существенно снизились, говорится в пресс-релизе Банка России по ключевой ставке. "Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне. При этом в марте инфляционные ожидания населения существенно снизились", - сказано в сообщении регулятора.

https://ria.ru/20230316/inflyatsiya-1858309409.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, центральный банк рф (цб рф)