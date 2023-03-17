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Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о выявленной в Танзании болезни
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о выявленной в Танзании болезни - РИА Новости, 17.03.2023
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о выявленной в Танзании болезни
Опасность распространения в России неизвестного заболевания, которое было выявлено в Танзании, отсутствует, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:48
2023-03-17T19:48
2023-03-17T19:48
танзания
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Опасность распространения в России неизвестного заболевания, которое было выявлено в Танзании, отсутствует, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Согласно сообщениям минздрава Танзании, на северо-западе страны фиксируются случаи заболевания неустановленной инфекцией. На текущий момент информации для достоверного установления причины заболевания недостаточно, отметили в пресс-службе. "В России случаи с подобной симптоматикой не отмечались. На всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится контроль прибывающих лиц посредством АИС "Периметр". Опасность распространения указанного заболевания отсутствует",- говорится в сообщении. Описанные симптомы болезни могут указывать на ряд инфекционных заболеваний: лихорадку денге и лихорадку чикунгунья, лептоспироз, болезнь, вызванную вирусом Эбола, которая наблюдалась в соседней Уганде в 2022 году, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230126/deti-1847731110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
танзания, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Танзания, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о выявленной в Танзании болезни
Роспотребнадзор: опасности распространения в России болезни, обнаруженной в Танзании, нет