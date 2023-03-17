Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о выявленной в Танзании болезни - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/infektsiya-1858706618.html
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о выявленной в Танзании болезни
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о выявленной в Танзании болезни - РИА Новости, 17.03.2023
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о выявленной в Танзании болезни
Опасность распространения в России неизвестного заболевания, которое было выявлено в Танзании, отсутствует, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:48
2023-03-17T19:48
танзания
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40004/03/400040302_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_33e3e262ef12b24a1aea0ac457ffac73.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Опасность распространения в России неизвестного заболевания, которое было выявлено в Танзании, отсутствует, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Согласно сообщениям минздрава Танзании, на северо-западе страны фиксируются случаи заболевания неустановленной инфекцией. На текущий момент информации для достоверного установления причины заболевания недостаточно, отметили в пресс-службе. "В России случаи с подобной симптоматикой не отмечались. На всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится контроль прибывающих лиц посредством АИС "Периметр". Опасность распространения указанного заболевания отсутствует",- говорится в сообщении. Описанные симптомы болезни могут указывать на ряд инфекционных заболеваний: лихорадку денге и лихорадку чикунгунья, лептоспироз, болезнь, вызванную вирусом Эбола, которая наблюдалась в соседней Уганде в 2022 году, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230126/deti-1847731110.html
танзания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40004/03/400040302_93:140:547:480_1920x0_80_0_0_c80b8229e04327fb7db9c196606c76ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
танзания, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Танзания, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о выявленной в Танзании болезни

Роспотребнадзор: опасности распространения в России болезни, обнаруженной в Танзании, нет

© www.flickr.com/eutrophication&hypoxiaДар-эс-Салам, Танзания
Дар-эс-Салам, Танзания
© www.flickr.com/eutrophication&hypoxia
Дар-эс-Салам, Танзания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Опасность распространения в России неизвестного заболевания, которое было выявлено в Танзании, отсутствует, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Согласно сообщениям минздрава Танзании, на северо-западе страны фиксируются случаи заболевания неустановленной инфекцией. На текущий момент информации для достоверного установления причины заболевания недостаточно, отметили в пресс-службе.
"В России случаи с подобной симптоматикой не отмечались. На всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится контроль прибывающих лиц посредством АИС "Периметр". Опасность распространения указанного заболевания отсутствует",- говорится в сообщении.
Описанные симптомы болезни могут указывать на ряд инфекционных заболеваний: лихорадку денге и лихорадку чикунгунья, лептоспироз, болезнь, вызванную вирусом Эбола, которая наблюдалась в соседней Уганде в 2022 году, пояснили в пресс-службе.
Пустая детская кроватка с игрушками в больнице - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ
26 января, 22:59
 
ТанзанияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала