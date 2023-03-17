https://ria.ru/20230317/gvardiya-1858713351.html
Путин присвоил 77-й зенитной ракетной бригаде наименование гвардейской
Путин присвоил 77-й зенитной ракетной бригаде наименование гвардейской - РИА Новости, 17.03.2023
Путин присвоил 77-й зенитной ракетной бригаде наименование гвардейской
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 77 зенитной ракетной бригаде почетного наименования "гвардейская", соответствующий указ опубликован... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:37
2023-03-17T20:37
2023-03-17T20:37
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 77 зенитной ракетной бригаде почетного наименования "гвардейская", соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 77 зенитной ракетной бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 77 гвардейская зенитная ракетная бригада", - говорится в документе
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россия, владимир путин
Путин присвоил 77-й зенитной ракетной бригаде наименование гвардейской
Президент Путин присвоил 77-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование гвардейской