https://ria.ru/20230317/granitsy-1858521384.html

Границы ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области расширили в десять раз

Границы ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области расширили в десять раз - РИА Новости, 17.03.2023

Границы ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области расширили в десять раз

Границы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области расширены в 10 раз, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:06

2023-03-17T11:06

2023-03-17T11:06

нижегородская область

экономика

нижегородская область

глеб никитин

юрий трутнев

россия

корпорация развития

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Границы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области расширены в 10 раз, сообщает пресс-служба правительства региона. Дополнительное соглашение о расширении ОЭЗ "Кулибин" с 72 до 724,7 гектара (с учетом частных территорий и участков под инфраструктуру) заключили Минэкономразвития РФ, правительство Нижегородской области и администрация Дзержинска. "Наша особая экономическая зона востребована у инвесторов. Компаниям выгодно размещать производства на территориях с преференциальным налоговым режимом, а для нас в свою очередь это развитие экономики региона и новые рабочие места. На сегодняшний день есть более тридцати инвесторов, которые хотят реализовать в ОЭЗ "Кулибин" свои проекты. Часть заявок планируем скоро рассмотреть на заседании экспертного совета", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Отмечается, что решение о расширении границ ОЭЗ "Кулибин" было принято в конце 2022 года в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР, которое провел заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев. На сегодняшний день в составе ОЭЗ - три частные площадки: АО "ДПО "Пластик" (72,3 гектара), "Индустриальный парк "Ока-Полимер" (190,7 гектара) и "Синтез ОКА" (45 гектаров), обеспеченные всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, а также государственная площадка площадью 416,7 гектара. На ней до конца 2024 года планируется провести энергетические сети, автомобильные дороги, системы газо- и водоснабжения, водоотведения, создать локальные очистные сооружения, а также корпуса для размещения производств инвесторов. "Это будет хорошей поддержкой для тех, кто сейчас не может позволить себе вложиться в строительство собственных промышленных площадок, но при этом реализует стратегически важные инвестпроекты. Особенно актуально это в химической отрасли, в высокой степени нуждающейся сегодня в импортозамещения. Мы планируем строительство на государственной площадке ОЭЗ "Кулибин" нескольких корпусов, которые совместят в себе промышленные и офисные помещения", - приводятся в сообщении слова руководителя Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Корпорация развития Нижегородской области, являющаяся управляющей компанией особой экономической зоны, предоставляет компаниям широкий спектр услуг, включая консалтинговые и сервисные, а также выполнение проектных и строительных работ и многие другие.

https://ria.ru/20230314/byudzhet-1857808023.html

https://ria.ru/20230313/investitsii-1857562485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, нижегородская область, глеб никитин, юрий трутнев, россия, корпорация развития, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)