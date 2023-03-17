https://ria.ru/20230317/granitsy-1858521384.html
Границы ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области расширили в десять раз
Границы ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области расширили в десять раз - РИА Новости, 17.03.2023
Границы ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области расширили в десять раз
Границы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области расширены в 10 раз, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:06
2023-03-17T11:06
2023-03-17T11:06
нижегородская область
экономика
нижегородская область
глеб никитин
юрий трутнев
россия
корпорация развития
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Границы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области расширены в 10 раз, сообщает пресс-служба правительства региона. Дополнительное соглашение о расширении ОЭЗ "Кулибин" с 72 до 724,7 гектара (с учетом частных территорий и участков под инфраструктуру) заключили Минэкономразвития РФ, правительство Нижегородской области и администрация Дзержинска. "Наша особая экономическая зона востребована у инвесторов. Компаниям выгодно размещать производства на территориях с преференциальным налоговым режимом, а для нас в свою очередь это развитие экономики региона и новые рабочие места. На сегодняшний день есть более тридцати инвесторов, которые хотят реализовать в ОЭЗ "Кулибин" свои проекты. Часть заявок планируем скоро рассмотреть на заседании экспертного совета", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Отмечается, что решение о расширении границ ОЭЗ "Кулибин" было принято в конце 2022 года в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР, которое провел заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев. На сегодняшний день в составе ОЭЗ - три частные площадки: АО "ДПО "Пластик" (72,3 гектара), "Индустриальный парк "Ока-Полимер" (190,7 гектара) и "Синтез ОКА" (45 гектаров), обеспеченные всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, а также государственная площадка площадью 416,7 гектара. На ней до конца 2024 года планируется провести энергетические сети, автомобильные дороги, системы газо- и водоснабжения, водоотведения, создать локальные очистные сооружения, а также корпуса для размещения производств инвесторов. "Это будет хорошей поддержкой для тех, кто сейчас не может позволить себе вложиться в строительство собственных промышленных площадок, но при этом реализует стратегически важные инвестпроекты. Особенно актуально это в химической отрасли, в высокой степени нуждающейся сегодня в импортозамещения. Мы планируем строительство на государственной площадке ОЭЗ "Кулибин" нескольких корпусов, которые совместят в себе промышленные и офисные помещения", - приводятся в сообщении слова руководителя Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Корпорация развития Нижегородской области, являющаяся управляющей компанией особой экономической зоны, предоставляет компаниям широкий спектр услуг, включая консалтинговые и сервисные, а также выполнение проектных и строительных работ и многие другие.
https://ria.ru/20230314/byudzhet-1857808023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нижегородская область, глеб никитин, юрий трутнев, россия, корпорация развития, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Нижегородская область, Экономика, Нижегородская область, Глеб Никитин, Юрий Трутнев, Россия, Корпорация Развития, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Границы ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области расширили в десять раз
Границы ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области расширили в десять раз
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Границы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области расширены в 10 раз, сообщает пресс-служба правительства региона.
Дополнительное соглашение о расширении ОЭЗ "Кулибин" с 72 до 724,7 гектара (с учетом частных территорий и участков под инфраструктуру) заключили Минэкономразвития
РФ, правительство Нижегородской области и администрация Дзержинска.
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"Наша особая экономическая зона востребована у инвесторов. Компаниям выгодно размещать производства на территориях с преференциальным налоговым режимом, а для нас в свою очередь это развитие экономики региона и новые рабочие места. На сегодняшний день есть более тридцати инвесторов, которые хотят реализовать в ОЭЗ "Кулибин" свои проекты. Часть заявок планируем скоро рассмотреть на заседании экспертного совета", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
.
Отмечается, что решение о расширении границ ОЭЗ "Кулибин" было принято в конце 2022 года в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР, которое провел заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев
.
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На сегодняшний день в составе ОЭЗ - три частные площадки: АО "ДПО "Пластик" (72,3 гектара), "Индустриальный парк "Ока-Полимер" (190,7 гектара) и "Синтез ОКА" (45 гектаров), обеспеченные всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, а также государственная площадка площадью 416,7 гектара. На ней до конца 2024 года планируется провести энергетические сети, автомобильные дороги, системы газо- и водоснабжения, водоотведения, создать локальные очистные сооружения, а также корпуса для размещения производств инвесторов.
"Это будет хорошей поддержкой для тех, кто сейчас не может позволить себе вложиться в строительство собственных промышленных площадок, но при этом реализует стратегически важные инвестпроекты. Особенно актуально это в химической отрасли, в высокой степени нуждающейся сегодня в импортозамещения. Мы планируем строительство на государственной площадке ОЭЗ "Кулибин" нескольких корпусов, которые совместят в себе промышленные и офисные помещения", - приводятся в сообщении слова руководителя Корпорации развития
Нижегородской области Игоря Ищенко.
Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Корпорация развития Нижегородской области, являющаяся управляющей компанией особой экономической зоны, предоставляет компаниям широкий спектр услуг, включая консалтинговые и сервисные, а также выполнение проектных и строительных работ и многие другие.
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