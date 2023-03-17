https://ria.ru/20230317/gossovet-1858702045.html

Путин и Лукашенко обсудили подготовку к Высшему госсовету

Путин и Лукашенко обсудили подготовку к Высшему госсовету - РИА Новости, 17.03.2023

Путин и Лукашенко обсудили подготовку к Высшему госсовету

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу по телефону обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран, подготовку к... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:27

2023-03-17T19:27

2023-03-17T19:39

россия

союзное государство

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

в мире

союзное государство

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу по телефону обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран, подготовку к большому Госсовету Союзного государства, запланированному на апрель, а также создание возможных транспортных коридоров, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Недавно состоялся телефонный разговор президента (РФ, Владимира - ред.) Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, достаточно продолжительный и обстоятельный разговор. Обсуждали вопрос торгово-экономического взаимодействия двух стран, предметные вопросы, связанные с подготовкой запланированного на апрель месяц большого Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии", - сказал Песков журналистам.Также лидеры стран обсудили "вопросы возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров", добавил он.

https://ria.ru/20230312/rynok-1857408979.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, союзное государство, дмитрий песков