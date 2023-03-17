https://ria.ru/20230317/gossovet-1858702045.html
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к Высшему госсовету
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к Высшему госсовету - РИА Новости, 17.03.2023
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к Высшему госсовету
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу по телефону обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран, подготовку к... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:27
2023-03-17T19:27
2023-03-17T19:39
россия
союзное государство
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
в мире
союзное государство
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу по телефону обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран, подготовку к большому Госсовету Союзного государства, запланированному на апрель, а также создание возможных транспортных коридоров, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Недавно состоялся телефонный разговор президента (РФ, Владимира - ред.) Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, достаточно продолжительный и обстоятельный разговор. Обсуждали вопрос торгово-экономического взаимодействия двух стран, предметные вопросы, связанные с подготовкой запланированного на апрель месяц большого Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии", - сказал Песков журналистам.Также лидеры стран обсудили "вопросы возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров", добавил он.
https://ria.ru/20230312/rynok-1857408979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, союзное государство, дмитрий песков
Россия, Союзное государство, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире, Союзное государство, Дмитрий Песков
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к Высшему госсовету
Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсудили по телефону подготовку к Высшему госсовету
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу по телефону обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран, подготовку к большому Госсовету Союзного государства, запланированному на апрель, а также создание возможных транспортных коридоров, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Недавно состоялся телефонный разговор президента (РФ, Владимира - ред.) Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, достаточно продолжительный и обстоятельный разговор. Обсуждали вопрос торгово-экономического взаимодействия двух стран, предметные вопросы, связанные с подготовкой запланированного на апрель месяц большого Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии", - сказал Песков журналистам.
Также лидеры стран обсудили "вопросы возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров", добавил он.
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