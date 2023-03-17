https://ria.ru/20230317/gisogd-1858480369.html

Все красноярские муниципальные образования подключили к системе ГИСОГД

Все красноярские муниципальные образования подключили к системе ГИСОГД - РИА Новости, 17.03.2023

Все красноярские муниципальные образования подключили к системе ГИСОГД

Все муниципальные образования Красноярского края в рамках цифровизации строительной отрасли региона подключены к государственной информационной системе для... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:14

2023-03-17T08:14

2023-03-17T08:14

красноярский край

россия

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833619655_0:135:3150:1907_1920x0_80_0_0_8c09528d7404ab4b7ea79a5d10b68876.jpg

КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Все муниципальные образования Красноярского края в рамках цифровизации строительной отрасли региона подключены к государственной информационной системе для обеспечения градостроительной деятельности РФ (ГИСОГД), сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на замглавы краевого минстроя Максима Говорушкина. По ее данным, об этом он заявил в рамках работы XI Архитектурно-строительного форума Сибири в Красноярске. Участники обсудили вопросы комплексного развития территорий, цифровизации отрасли и темпы строительства в рамках нацпроектов на примере Красноярского края. "К системе ГИСОГД подключены абсолютно все муниципальные образования края. Сервис интегрирован с порталом государственных услуг, через который уже предоставляется 22 госуслуги в области строительства", - сказал Говорушкин. В свою очередь заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик отметил, что в вопросах цифровизации строительной отрасли Красноярский край для всей страны является примером для подражания. "У вас создан первый в России центр управления цифровым строительством, вы научились сопрягать между собой органы исполнительной власти, Стройнадзор начал работать со строителями через "цифру". Самое главное, в Красноярском крае не боятся инноваций", - цитирует Михайлика пресс-служба. В рамках работы форума, Михайлик совместно с министром строительства края Михаилом Рабушко проинспектировали несколько объектов, которые строятся в Красноярске по нацпроектам "Здравоохранение", "Демография", "Жильё и городская среда". Побывали также на стройплощадках школы в Солнечном микрорайоне, домов для переселения из аварийного жилья и детского сада на улице Крайней. По данным пресс-службы, Михайлик отметил хороший уровень реализации нацпроектов в Красноярском крае. "Рад, что мы научились строить не только много, но и хорошо, быстро и за вменяемые деньги. То, что делает Красноярский край, вызывает большую гордость", - сказал он.

https://ria.ru/20230310/nko-1856904616.html

https://ria.ru/20230316/krasnoyarsk-1858385912.html

красноярский край

россия

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноярский край, россия, красноярск