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Источник сообщил об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:59 17.03.2023 (обновлено: 11:27 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/gaubitsa-1858496420.html
Источник сообщил об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном
Источник сообщил об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном - РИА Новости, 17.03.2023
Источник сообщил об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу и миномет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:59
2023-03-17T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсон
россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу и миномет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. При ударе российской артиллерии по 120-миллиметровому миномету в районе Садовое ВСУ потеряли трех человек погибшими и пять ранеными. Собеседник агентства уточнил, что из этих орудий украинские войска обстреливали населенные пункты в Херсонской области.Левобережье Днепра в регионе сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, выпуская по 100-150 снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Алешки, Таврийск и окрестным селам с правого берега Днепра прилетели 47 снарядов.
https://ria.ru/20230317/ukraina-1858490558.html
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в мире, днепр (город), херсон, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсон, Россия, Вооруженные силы Украины
Источник сообщил об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу и миномет под Херсоном

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСАУ "Акация"
САУ Акация - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу и миномет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью в районе населенного пункта Ингулец уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери: пять погибших военных ВСУ", — уточнил собеседник агентства.
При ударе российской артиллерии по 120-миллиметровому миномету в районе Садовое ВСУ потеряли трех человек погибшими и пять ранеными.
Собеседник агентства уточнил, что из этих орудий украинские войска обстреливали населенные пункты в Херсонской области.
Левобережье Днепра в регионе сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, выпуская по 100-150 снарядов.
Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Алешки, Таврийск и окрестным селам с правого берега Днепра прилетели 47 снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)ХерсонРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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