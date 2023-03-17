https://ria.ru/20230317/gaubitsa-1858496420.html
Источник сообщил об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном
Источник сообщил об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном - РИА Новости, 17.03.2023
Источник сообщил об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу и миномет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:59
2023-03-17T09:59
2023-03-17T11:27
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу и миномет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. При ударе российской артиллерии по 120-миллиметровому миномету в районе Садовое ВСУ потеряли трех человек погибшими и пять ранеными. Собеседник агентства уточнил, что из этих орудий украинские войска обстреливали населенные пункты в Херсонской области.Левобережье Днепра в регионе сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, выпуская по 100-150 снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Алешки, Таврийск и окрестным селам с правого берега Днепра прилетели 47 снарядов.
https://ria.ru/20230317/ukraina-1858490558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днепр (город), херсон, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсон, Россия, Вооруженные силы Украины
Источник сообщил об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу и миномет под Херсоном