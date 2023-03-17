https://ria.ru/20230317/gaubitsa-1858496420.html

Источник сообщил об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном

Источник сообщил об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном - РИА Новости, 17.03.2023

Источник сообщил об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу и миномет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:59

2023-03-17T09:59

2023-03-17T11:27

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

херсон

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471067_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_2e8d808b2231755461295b23135ed9bd.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу и миномет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. При ударе российской артиллерии по 120-миллиметровому миномету в районе Садовое ВСУ потеряли трех человек погибшими и пять ранеными. Собеседник агентства уточнил, что из этих орудий украинские войска обстреливали населенные пункты в Херсонской области.Левобережье Днепра в регионе сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, выпуская по 100-150 снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Алешки, Таврийск и окрестным селам с правого берега Днепра прилетели 47 снарядов.

https://ria.ru/20230317/ukraina-1858490558.html

днепр (город)

херсон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсон, россия, вооруженные силы украины