https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858469994.html

Число задержанных на митинге в Париже против реформы выросло до 217 человек

Число задержанных на митинге в Париже против реформы выросло до 217 человек - РИА Новости, 17.03.2023

Число задержанных на митинге в Париже против реформы выросло до 217 человек

Число задержанных за участие в протестах в центре Париже против пенсионной реформы выросло до 217 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T03:31

2023-03-17T03:31

2023-03-17T03:39

париж

элизабет борн

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856843397_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_73b57101d0cbc5ce962503d69c2e3e9e.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Число задержанных за участие в протестах в центре Париже против пенсионной реформы выросло до 217 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры.В предыдущем списке фигурировало 73 задержанных, их обвинили в погромах и поджогах после разгона стихийного митинга на площади Согласия.Как передавал корреспондент РИА Новости, люди начали собираться днем напротив здания национального собрания в Париже. После того, как премьер-министр Элизабет Борн объявила о принятии закона с помощью статьи 49.3 конституции без одобрения депутатов, тысячи людей начали стягиваться на площадь Согласия. Ближе к вечеру на акции начались столкновения протестующих с полицией, был применен слезоточивый газ. Позже полиция использовала для разгона манифестации водометы. Поздним вечером протестующие все еще возводят баррикады и устраивают поджоги, горят несколько машин.В четверг митинги прошли практически во всех крупных французских городах. Профсоюз CFDT запланирован на 23 марта новую всеобщую манифестацию против закона о повышении пенсионного возраста.Принятая в четверг реформа предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62.

https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html

https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858387370.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

париж, элизабет борн, в мире