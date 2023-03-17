Число задержанных на митинге в Париже против реформы выросло до 217 человек
BFMTV: полиция задержала на митинге в Париже против пенсионной реформы 217 человек
© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Число задержанных за участие в протестах в центре Париже против пенсионной реформы выросло до 217 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры.
В предыдущем списке фигурировало 73 задержанных, их обвинили в погромах и поджогах после разгона стихийного митинга на площади Согласия.
Как передавал корреспондент РИА Новости, люди начали собираться днем напротив здания национального собрания в Париже. После того, как премьер-министр Элизабет Борн объявила о принятии закона с помощью статьи 49.3 конституции без одобрения депутатов, тысячи людей начали стягиваться на площадь Согласия. Ближе к вечеру на акции начались столкновения протестующих с полицией, был применен слезоточивый газ. Позже полиция использовала для разгона манифестации водометы. Поздним вечером протестующие все еще возводят баррикады и устраивают поджоги, горят несколько машин.
В четверг митинги прошли практически во всех крупных французских городах. Профсоюз CFDT запланирован на 23 марта новую всеобщую манифестацию против закона о повышении пенсионного возраста.
Принятая в четверг реформа предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62.