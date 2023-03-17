https://ria.ru/20230317/forum-1858544062.html

В Липецкой области образовательный форум ЦФО собрал более тысячи участников

В Липецкой области образовательный форум ЦФО собрал более тысячи участников - РИА Новости, 17.03.2023

В Липецкой области образовательный форум ЦФО собрал более тысячи участников

Форум классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования ЦФО, прошедший в Липецкой области и организованный в рамках Года педагога... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:02

2023-03-17T12:02

2023-03-17T12:02

липецкая область

игорь артамонов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851889858_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_4f06909cfcb4e71aff182a9463a1fef3.jpg

ЛИПЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Форум классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования ЦФО, прошедший в Липецкой области и организованный в рамках Года педагога и наставника в России, собрал более одной тысячи участников, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в ходе мероприятия учителя обсудили актуальные вопросы образования, обменялись опытом, получили экспертное мнение и повысили свой профессиональный уровень.Артамонов отметил, что в форуме приняли участие 15 спикеров из Академии Минпросвещения России, классные руководители из Липецкой области, а также гости из Воронежской, Тульской, Орловской, Брянской областей и Москвы. На четырех площадках в Липецке, городе Грязи, Усмани и Ельце представлены лучшие практики классного руководства (кураторства). Среди них приоритетные направления развития системы российского образования, "Разговоры о важном", марафон лучших практик классного руководства, технологии работы классного руководителя, наставничество, деятельность Ассоциации молодых педагогов Липецкой области."Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230317/mediki-1858535710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, россия