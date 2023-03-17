https://ria.ru/20230317/forum-1858544062.html
В Липецкой области образовательный форум ЦФО собрал более тысячи участников
В Липецкой области образовательный форум ЦФО собрал более тысячи участников - РИА Новости, 17.03.2023
В Липецкой области образовательный форум ЦФО собрал более тысячи участников
Форум классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования ЦФО, прошедший в Липецкой области и организованный в рамках Года педагога... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:02
2023-03-17T12:02
2023-03-17T12:02
липецкая область
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Форум классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования ЦФО, прошедший в Липецкой области и организованный в рамках Года педагога и наставника в России, собрал более одной тысячи участников, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в ходе мероприятия учителя обсудили актуальные вопросы образования, обменялись опытом, получили экспертное мнение и повысили свой профессиональный уровень.Артамонов отметил, что в форуме приняли участие 15 спикеров из Академии Минпросвещения России, классные руководители из Липецкой области, а также гости из Воронежской, Тульской, Орловской, Брянской областей и Москвы. На четырех площадках в Липецке, городе Грязи, Усмани и Ельце представлены лучшие практики классного руководства (кураторства). Среди них приоритетные направления развития системы российского образования, "Разговоры о важном", марафон лучших практик классного руководства, технологии работы классного руководителя, наставничество, деятельность Ассоциации молодых педагогов Липецкой области."Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230317/mediki-1858535710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, россия
Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия
ЛИПЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Форум классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования ЦФО, прошедший в Липецкой области и организованный в рамках Года педагога и наставника в России, собрал более одной тысячи участников, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в ходе мероприятия учителя обсудили актуальные вопросы образования, обменялись опытом, получили экспертное мнение и повысили свой профессиональный уровень.
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Артамонов отметил, что в форуме приняли участие 15 спикеров из Академии Минпросвещения России, классные руководители из Липецкой области, а также гости из Воронежской, Тульской, Орловской, Брянской областей
и Москвы
. На четырех площадках в Липецке
, городе Грязи
, Усмани
и Ельце
представлены лучшие практики классного руководства (кураторства). Среди них приоритетные направления развития системы российского образования, "Разговоры о важном", марафон лучших практик классного руководства, технологии работы классного руководителя, наставничество, деятельность Ассоциации молодых педагогов Липецкой области.
"Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным", – сказал Артамонов.