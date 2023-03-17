https://ria.ru/20230317/finlyandiya-1858668447.html

Турция начнет процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

Турция начнет процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО - РИА Новости, 17.03.2023

Турция начнет процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:35

2023-03-17T17:35

2023-03-17T17:42

в мире

турция

нато

финляндия

реджеп тайип эрдоган

саули ниинисте

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СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО."Мы приняли решение начать в парламенте процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО", - заявил Эрдоган на пресс-конференции с финским коллегой."Мы увидели искренние и решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед нами для вступления в альянс", - отметил турецкий лидер.По его словам, Анкара высоко ценит поддержку Хельсинки вступления Турции в ЕС.В Турции с визитом находится президент Финляндии Саули Ниинистё. Визит финского главы начался в четверг с посещения района землетрясений на юго-востоке Турции.Финляндия 17 мая 2022 года подала заявку на вступление в Североатлантический альянс, ее ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия.

https://ria.ru/20230316/finlyandiya-1858258679.html

турция

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Влада Копылова

в мире, турция, нато, финляндия, реджеп тайип эрдоган, саули ниинисте