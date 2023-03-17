Рейтинг@Mail.ru
Турция начнет процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 17.03.2023 (обновлено: 17:42 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/finlyandiya-1858668447.html
Турция начнет процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО
Турция начнет процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО - РИА Новости, 17.03.2023
Турция начнет процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:35
2023-03-17T17:42
в мире
турция
нато
финляндия
реджеп тайип эрдоган
саули ниинисте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831854494_0:170:2411:1526_1920x0_80_0_0_73320c9a51c7d1d90becf1d157fd45c2.jpg
СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО."Мы приняли решение начать в парламенте процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО", - заявил Эрдоган на пресс-конференции с финским коллегой."Мы увидели искренние и решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед нами для вступления в альянс", - отметил турецкий лидер.По его словам, Анкара высоко ценит поддержку Хельсинки вступления Турции в ЕС.В Турции с визитом находится президент Финляндии Саули Ниинистё. Визит финского главы начался в четверг с посещения района землетрясений на юго-востоке Турции.Финляндия 17 мая 2022 года подала заявку на вступление в Североатлантический альянс, ее ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия.
https://ria.ru/20230316/finlyandiya-1858258679.html
турция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831854494_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_c5b489292d31db26920694035a82e412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, нато, финляндия, реджеп тайип эрдоган, саули ниинисте
В мире, Турция, НАТО, Финляндия, Реджеп Тайип Эрдоган, Саули Ниинисте
Турция начнет процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

Эрдоган: Турция приняла решение начать процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.
"Мы приняли решение начать в парламенте процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО", - заявил Эрдоган на пресс-конференции с финским коллегой.
"Мы увидели искренние и решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед нами для вступления в альянс", - отметил турецкий лидер.
По его словам, Анкара высоко ценит поддержку Хельсинки вступления Турции в ЕС.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В Кремле выразили сожаление о стремлении Финляндии вступить в НАТО
16 марта, 12:24
В Турции с визитом находится президент Финляндии Саули Ниинистё. Визит финского главы начался в четверг с посещения района землетрясений на юго-востоке Турции.
Финляндия 17 мая 2022 года подала заявку на вступление в Североатлантический альянс, ее ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия.
 
В миреТурцияНАТОФинляндияРеджеп Тайип ЭрдоганСаули Ниинисте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала