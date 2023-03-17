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Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США - РИА Новости, 17.03.2023
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15:17 17.03.2023 (обновлено: 15:40 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/ekonomika-1858619455.html
Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США
Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США - РИА Новости, 17.03.2023
Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США
Ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:17
2023-03-17T15:40
экономика
сша
цены на нефть
европа
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."В оценке внешних условий не могу не прокомментировать текущую ситуацию в банковской системе США и Европы. Прямого влияния на российскую финансовую систему нет, но сам по себе этот новый фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики", - сказала глава ЦБ.
https://ria.ru/20230315/chubays-1858035792.html
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экономика, сша, цены на нефть, европа, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, США, Цены на нефть, Европа, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США

Набиуллина: ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики

© AP Photo / Peter MorganОтделение банка Silicon Valley
Отделение банка Silicon Valley - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Peter Morgan
Отделение банка Silicon Valley. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"В оценке внешних условий не могу не прокомментировать текущую ситуацию в банковской системе США и Европы. Прямого влияния на российскую финансовую систему нет, но сам по себе этот новый фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики", - сказала глава ЦБ.
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ЭкономикаСШАЦены на нефтьЕвропаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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