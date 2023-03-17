https://ria.ru/20230317/ekonomika-1858619455.html

Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США

Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США - РИА Новости, 17.03.2023

Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США

Ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:17

2023-03-17T15:17

2023-03-17T15:40

экономика

сша

цены на нефть

европа

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857396442_0:394:2730:1930_1920x0_80_0_0_cd4ecfd8d184c6e94106a896756e8a3e.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."В оценке внешних условий не могу не прокомментировать текущую ситуацию в банковской системе США и Европы. Прямого влияния на российскую финансовую систему нет, но сам по себе этот новый фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики", - сказала глава ЦБ.

https://ria.ru/20230315/chubays-1858035792.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, цены на нефть, европа, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)