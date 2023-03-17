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Программу экологического образования для детей на 2023 год утвердили в МО

Программу экологического образования для детей на 2023 год утвердили в МО - РИА Новости, 17.03.2023

Программу экологического образования для детей на 2023 год утвердили в МО

Программу "Эколята Подмосковья" на 2023 год утвердили в Московской области. Проект направлен на экологическое воспитание школьников. Такой информацией поделился РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:48

2023-03-17T16:48

2023-03-17T16:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 марта — РИА Новости. Программу "Эколята Подмосковья" на 2023 год утвердили в Московской области. Проект направлен на экологическое воспитание школьников. Такой информацией поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сообщил телеканал "360".Проект планируют осуществить в рамках всероссийской акции "Россия – территория эколят – молодых защитников природы"."Очень важно учить детей бережному отношению к природе и азам экологических дисциплин. Ведь только искренняя любовь общества к своей Родине и окружающей среде может способствовать благоприятной экологической обстановке", – рассказал Тихон Фирсов.Детей будут обучать основам экологии в игровой форме. Для них организуют тематические мероприятия, игры, конкурсы и многое другое. Также в учебных организациях оборудуют стенды и уголки эколят."Популяризация экологии как науки об окружающей среде, о месте, где человек родился и живет, – важный аспект, без осознания которого сложно рассчитывать на благополучное будущее, ведь оно зависит от правильного экологического воспитания", – заявил Фирсов.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)