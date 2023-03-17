Рейтинг@Mail.ru
Программу экологического образования для детей на 2023 год утвердили в МО - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:48 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/ekolyata-1858651185.html
Программу экологического образования для детей на 2023 год утвердили в МО
Программу экологического образования для детей на 2023 год утвердили в МО - РИА Новости, 17.03.2023
Программу экологического образования для детей на 2023 год утвердили в МО
Программу "Эколята Подмосковья" на 2023 год утвердили в Московской области. Проект направлен на экологическое воспитание школьников. Такой информацией поделился РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:48
2023-03-17T16:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153065/58/1530655850_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_2c0358b7aa64e3398afe645deffe1363.jpg
МОСКВА, 17 марта — РИА Новости. Программу "Эколята Подмосковья" на 2023 год утвердили в Московской области. Проект направлен на экологическое воспитание школьников. Такой информацией поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сообщил телеканал "360".Проект планируют осуществить в рамках всероссийской акции "Россия – территория эколят – молодых защитников природы"."Очень важно учить детей бережному отношению к природе и азам экологических дисциплин. Ведь только искренняя любовь общества к своей Родине и окружающей среде может способствовать благоприятной экологической обстановке", – рассказал Тихон Фирсов.Детей будут обучать основам экологии в игровой форме. Для них организуют тематические мероприятия, игры, конкурсы и многое другое. Также в учебных организациях оборудуют стенды и уголки эколят."Популяризация экологии как науки об окружающей среде, о месте, где человек родился и живет, – важный аспект, без осознания которого сложно рассчитывать на благополучное будущее, ведь оно зависит от правильного экологического воспитания", – заявил Фирсов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153065/58/1530655850_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_68e4800843f3215c9c0c947282ee5df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Программу экологического образования для детей на 2023 год утвердили в МО

© РИА Новости / Сергей ПятаковМинэкологии Подмосковья приглашает принять участие в конкурсе "Друзья ООПТ"
Минэкологии Подмосковья приглашает принять участие в конкурсе Друзья ООПТ - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 марта — РИА Новости. Программу "Эколята Подмосковья" на 2023 год утвердили в Московской области. Проект направлен на экологическое воспитание школьников. Такой информацией поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сообщил телеканал "360".
Проект планируют осуществить в рамках всероссийской акции "Россия – территория эколят – молодых защитников природы".
"Очень важно учить детей бережному отношению к природе и азам экологических дисциплин. Ведь только искренняя любовь общества к своей Родине и окружающей среде может способствовать благоприятной экологической обстановке", – рассказал Тихон Фирсов.
Детей будут обучать основам экологии в игровой форме. Для них организуют тематические мероприятия, игры, конкурсы и многое другое. Также в учебных организациях оборудуют стенды и уголки эколят.
"Популяризация экологии как науки об окружающей среде, о месте, где человек родился и живет, – важный аспект, без осознания которого сложно рассчитывать на благополучное будущее, ведь оно зависит от правильного экологического воспитания", – заявил Фирсов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала