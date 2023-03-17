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Программу экологического образования для детей на 2023 год утвердили в МО
Программу экологического образования для детей на 2023 год утвердили в МО - РИА Новости, 17.03.2023
Программу экологического образования для детей на 2023 год утвердили в МО
Программу "Эколята Подмосковья" на 2023 год утвердили в Московской области. Проект направлен на экологическое воспитание школьников. Такой информацией поделился РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:48
2023-03-17T16:48
2023-03-17T16:48
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 марта — РИА Новости. Программу "Эколята Подмосковья" на 2023 год утвердили в Московской области. Проект направлен на экологическое воспитание школьников. Такой информацией поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сообщил телеканал "360".Проект планируют осуществить в рамках всероссийской акции "Россия – территория эколят – молодых защитников природы"."Очень важно учить детей бережному отношению к природе и азам экологических дисциплин. Ведь только искренняя любовь общества к своей Родине и окружающей среде может способствовать благоприятной экологической обстановке", – рассказал Тихон Фирсов.Детей будут обучать основам экологии в игровой форме. Для них организуют тематические мероприятия, игры, конкурсы и многое другое. Также в учебных организациях оборудуют стенды и уголки эколят."Популяризация экологии как науки об окружающей среде, о месте, где человек родился и живет, – важный аспект, без осознания которого сложно рассчитывать на благополучное будущее, ведь оно зависит от правильного экологического воспитания", – заявил Фирсов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 марта — РИА Новости.
Программу "Эколята Подмосковья" на 2023 год утвердили в Московской области. Проект направлен на экологическое воспитание школьников. Такой информацией поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сообщил телеканал "360"
.
Проект планируют осуществить в рамках всероссийской акции "Россия – территория эколят – молодых защитников природы".
"Очень важно учить детей бережному отношению к природе и азам экологических дисциплин. Ведь только искренняя любовь общества к своей Родине и окружающей среде может способствовать благоприятной экологической обстановке", – рассказал Тихон Фирсов.
Детей будут обучать основам экологии в игровой форме. Для них организуют тематические мероприятия, игры, конкурсы и многое другое. Также в учебных организациях оборудуют стенды и уголки эколят.
"Популяризация экологии как науки об окружающей среде, о месте, где человек родился и живет, – важный аспект, без осознания которого сложно рассчитывать на благополучное будущее, ведь оно зависит от правильного экологического воспитания", – заявил Фирсов.