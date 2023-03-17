https://ria.ru/20230317/ekokruzhki-1860424604.html

Сорок новых экокружков откроются в Москве в этом году

Сорок новых экокружков откроются в Москве в этом году - РИА Новости, 24.03.2023

Сорок новых экокружков откроются в Москве в этом году

Сорок новых экокружков откроются в экоцентрах и на природных территориях столицы в этом году, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-17T17:10

2023-03-17T17:10

2023-03-24T16:21

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мосприрода

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сорок новых экокружков откроются в экоцентрах и на природных территориях столицы в этом году, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Сорок новых экокружков для горожан откроются в экоцентрах и на природных территориях столицы в этом году. В интерактивной форме специалисты ГПБУ "Мосприрода" научат создавать экомультфильмы, делать поделки из вторсырья, определять виды птиц, зверей, растений", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что в 2022 году на природных территориях и в экоцентрах различные кружки посетили более 7 тысяч детей.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, мосприрода