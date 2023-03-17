https://ria.ru/20230317/ekokruzhki-1860424604.html
Сорок новых экокружков откроются в Москве в этом году
Сорок новых экокружков откроются в Москве в этом году - РИА Новости, 24.03.2023
Сорок новых экокружков откроются в Москве в этом году
Сорок новых экокружков откроются в экоцентрах и на природных территориях столицы в этом году, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-17T17:10
2023-03-17T17:10
2023-03-24T16:21
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сорок новых экокружков откроются в экоцентрах и на природных территориях столицы в этом году, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Сорок новых экокружков для горожан откроются в экоцентрах и на природных территориях столицы в этом году. В интерактивной форме специалисты ГПБУ "Мосприрода" научат создавать экомультфильмы, делать поделки из вторсырья, определять виды птиц, зверей, растений", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что в 2022 году на природных территориях и в экоцентрах различные кружки посетили более 7 тысяч детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосприрода