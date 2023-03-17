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Сорок новых экокружков откроются в Москве в этом году - РИА Новости, 24.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:10 17.03.2023 (обновлено: 16:21 24.03.2023)
https://ria.ru/20230317/ekokruzhki-1860424604.html
Сорок новых экокружков откроются в Москве в этом году
Сорок новых экокружков откроются в Москве в этом году - РИА Новости, 24.03.2023
Сорок новых экокружков откроются в Москве в этом году
Сорок новых экокружков откроются в экоцентрах и на природных территориях столицы в этом году, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-17T17:10
2023-03-24T16:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
мосприрода
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сорок новых экокружков откроются в экоцентрах и на природных территориях столицы в этом году, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Сорок новых экокружков для горожан откроются в экоцентрах и на природных территориях столицы в этом году. В интерактивной форме специалисты ГПБУ "Мосприрода" научат создавать экомультфильмы, делать поделки из вторсырья, определять виды птиц, зверей, растений", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что в 2022 году на природных территориях и в экоцентрах различные кружки посетили более 7 тысяч детей.
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городское хозяйство москвы, москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосприрода

Сорок новых экокружков откроются в Москве в этом году

© iStock.com / SolStockДети делают поделки из вторсырья материалов
Дети делают поделки из вторсырья материалов - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© iStock.com / SolStock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сорок новых экокружков откроются в экоцентрах и на природных территориях столицы в этом году, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Сорок новых экокружков для горожан откроются в экоцентрах и на природных территориях столицы в этом году. В интерактивной форме специалисты ГПБУ "Мосприрода" научат создавать экомультфильмы, делать поделки из вторсырья, определять виды птиц, зверей, растений", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что в 2022 году на природных территориях и в экоцентрах различные кружки посетили более 7 тысяч детей.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваМосприрода
 
 
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