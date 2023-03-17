https://ria.ru/20230317/egipet-1858419413.html

Туроператоры назвали цены на отдых в Египте на майские праздники

Туроператоры назвали цены на отдых в Египте на майские праздники - РИА Новости, 17.03.2023

Туроператоры назвали цены на отдых в Египте на майские праздники

Туроператоры определили стоимость отдыха на майские праздники в Египте, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T04:10

2023-03-17T04:10

2023-03-17T04:10

туризм

новости - туризм

египет

ассоциация туроператоров россии (атор)

достопримечательности

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Туроператоры определили стоимость отдыха на майские праздники в Египте, сообщает АТОР. Страна пирамид в последний месяц весны входит в пятерку самых востребованных направлений. Правда, пик продаж будет ближе к дате вылета: туристы предпочитают оплачивать отдых незадолго до поездки, отмечают участники рынка.Сейчас можно забронировать путевки в Египет на неделю в отели категории четыре и пять звезд с питанием "все включено" за сумму от 130 тысяч рублей на двоих. Если поехать с ребенком, то минимальная цена увеличится до 160 тысяч рублей.По мнению экспертов, к середине апреля на фоне возросшего спроса стоимость туров в Египет вырастет как минимум на 15, а то и 25 процентов.В первой половине мая на курортах Египта настоящее лето: температура воздуха не менее 30 градусов, воды – 25 градусов.

https://ria.ru/20230312/egipet-1857081361.html

египет

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), достопримечательности