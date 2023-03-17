https://ria.ru/20230317/egipet-1858419413.html
Туроператоры назвали цены на отдых в Египте на майские праздники
Туроператоры назвали цены на отдых в Египте на майские праздники - РИА Новости, 17.03.2023
Туроператоры назвали цены на отдых в Египте на майские праздники
Туроператоры определили стоимость отдыха на майские праздники в Египте, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T04:10
2023-03-17T04:10
2023-03-17T04:10
туризм
новости - туризм
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
достопримечательности
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Туроператоры определили стоимость отдыха на майские праздники в Египте, сообщает АТОР. Страна пирамид в последний месяц весны входит в пятерку самых востребованных направлений. Правда, пик продаж будет ближе к дате вылета: туристы предпочитают оплачивать отдых незадолго до поездки, отмечают участники рынка.Сейчас можно забронировать путевки в Египет на неделю в отели категории четыре и пять звезд с питанием "все включено" за сумму от 130 тысяч рублей на двоих. Если поехать с ребенком, то минимальная цена увеличится до 160 тысяч рублей.По мнению экспертов, к середине апреля на фоне возросшего спроса стоимость туров в Египет вырастет как минимум на 15, а то и 25 процентов.В первой половине мая на курортах Египта настоящее лето: температура воздуха не менее 30 градусов, воды – 25 градусов.
https://ria.ru/20230312/egipet-1857081361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), достопримечательности
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Достопримечательности
Туроператоры назвали цены на отдых в Египте на майские праздники
АТОР: цены на отдых в Египте на майские праздники начинаются от 130 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Туроператоры определили
стоимость отдыха на майские праздники в Египте, сообщает АТОР.
Страна пирамид в последний месяц весны входит в пятерку самых востребованных направлений. Правда, пик продаж будет ближе к дате вылета: туристы предпочитают оплачивать отдых незадолго до поездки, отмечают участники рынка.
Сейчас можно забронировать путевки в Египет на неделю в отели категории четыре и пять звезд с питанием "все включено" за сумму от 130 тысяч рублей на двоих. Если поехать с ребенком, то минимальная цена увеличится до 160 тысяч рублей.
По мнению экспертов, к середине апреля на фоне возросшего спроса стоимость туров в Египет вырастет как минимум на 15, а то и 25 процентов.
В первой половине мая на курортах Египта настоящее лето: температура воздуха не менее 30 градусов, воды – 25 градусов.
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