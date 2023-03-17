Рейтинг@Mail.ru
Дороги Красноярской агломерации подведут под единую систему видеонаблюдения - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/dorogi-1858502355.html
Дороги Красноярской агломерации подведут под единую систему видеонаблюдения
Дороги Красноярской агломерации подведут под единую систему видеонаблюдения - РИА Новости, 17.03.2023
Дороги Красноярской агломерации подведут под единую систему видеонаблюдения
Краевые и городские дорожники в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в течение 2023 года объединят системы автоматизированного управления... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:15
2023-03-17T10:15
красноярск
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808392230_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_919699efe31382a3c7ae760a1216ac4c.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Краевые и городские дорожники в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в течение 2023 года объединят системы автоматизированного управления транспортной системой Красноярска и пригорода, сообщает пресс-служба краевого минтранса. "В этом году краевые и городские дорожники объединят системы автоматизированного управления транспортной системой Красноярска и пригорода. На пригородных трассах установят 110 новых транспортных детекторов, шесть дорожных метеостанций, 12 электронных табло и 40 купольных камер. Работу выполнят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в публикации. По данным пресс-службы, на городских магистралях установят 45 детекторов транспорта, дополнительные платные парковочные места, два динамических информационных табло на улицах Свердловская и Глинки, 63 светофора дооборудуют дорожными контроллерами. Отмечается, что внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Красноярске и на пригородных маршрутах позволит службам автоматизировано в онлайн-режиме управлять дорожной обстановкой. Система поможет выстраивать оптимальный маршрут транспорта, управлять потоками движения, настраивать светофоры, контролировать работу подрядчиков, обслуживающих дороги. На внедрение ИТС в 2023 году потратят около 295 миллионов рублей. Подчеркивается, что интеграция краевой и городской систем позволит оценивать дорожную обстановку и регулировать транспортные потоки по всей Красноярской агломерации. "Городские службы будут понимать, сколько транспорта въезжает, а значит, определять интенсивность трафика и оптимизировать поток движения. Краевые дорожники смогут мониторить транспортный поток на выезде из города для классификации транспорта, весогабаритного контроля, отслеживания заторовых ситуаций и своевременного реагирования на ДТП и ЧС", - пояснил заместитель руководителя краевого Управления автомобильных дорог Михаил Буйлов. Уточняется, что до конца 2024 года в Красноярске и пригороде в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" установят 420 умных устройств.
https://ria.ru/20230317/gisogd-1858480369.html
https://ria.ru/20230316/krasnoyarsk-1858385912.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808392230_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_a8baa2032c0620955ffd67adc7e2fbc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, красноярский край
Красноярск, Красноярский край

Дороги Красноярской агломерации подведут под единую систему видеонаблюдения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Краевые и городские дорожники в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в течение 2023 года объединят системы автоматизированного управления транспортной системой Красноярска и пригорода, сообщает пресс-служба краевого минтранса.
"В этом году краевые и городские дорожники объединят системы автоматизированного управления транспортной системой Красноярска и пригорода. На пригородных трассах установят 110 новых транспортных детекторов, шесть дорожных метеостанций, 12 электронных табло и 40 купольных камер. Работу выполнят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в публикации.
Рабочие на строительстве жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Все красноярские муниципальные образования подключили к системе ГИСОГД
08:14
По данным пресс-службы, на городских магистралях установят 45 детекторов транспорта, дополнительные платные парковочные места, два динамических информационных табло на улицах Свердловская и Глинки, 63 светофора дооборудуют дорожными контроллерами.
Отмечается, что внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Красноярске и на пригородных маршрутах позволит службам автоматизировано в онлайн-режиме управлять дорожной обстановкой. Система поможет выстраивать оптимальный маршрут транспорта, управлять потоками движения, настраивать светофоры, контролировать работу подрядчиков, обслуживающих дороги. На внедрение ИТС в 2023 году потратят около 295 миллионов рублей.
Подчеркивается, что интеграция краевой и городской систем позволит оценивать дорожную обстановку и регулировать транспортные потоки по всей Красноярской агломерации.
"Городские службы будут понимать, сколько транспорта въезжает, а значит, определять интенсивность трафика и оптимизировать поток движения. Краевые дорожники смогут мониторить транспортный поток на выезде из города для классификации транспорта, весогабаритного контроля, отслеживания заторовых ситуаций и своевременного реагирования на ДТП и ЧС", - пояснил заместитель руководителя краевого Управления автомобильных дорог Михаил Буйлов.
Уточняется, что до конца 2024 года в Красноярске и пригороде в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" установят 420 умных устройств.
Красноярск, виды города, Октябрьский мост - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Усс: перенос офисов крупных компаний в Красноярск придаст ему "столичности"
Вчера, 17:32
 
КрасноярскКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала