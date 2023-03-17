https://ria.ru/20230317/dorogi-1858502355.html
Дороги Красноярской агломерации подведут под единую систему видеонаблюдения
Дороги Красноярской агломерации подведут под единую систему видеонаблюдения - РИА Новости, 17.03.2023
Дороги Красноярской агломерации подведут под единую систему видеонаблюдения
Краевые и городские дорожники в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в течение 2023 года объединят системы автоматизированного управления... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:15
2023-03-17T10:15
2023-03-17T10:15
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Краевые и городские дорожники в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в течение 2023 года объединят системы автоматизированного управления транспортной системой Красноярска и пригорода, сообщает пресс-служба краевого минтранса. "В этом году краевые и городские дорожники объединят системы автоматизированного управления транспортной системой Красноярска и пригорода. На пригородных трассах установят 110 новых транспортных детекторов, шесть дорожных метеостанций, 12 электронных табло и 40 купольных камер. Работу выполнят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в публикации. По данным пресс-службы, на городских магистралях установят 45 детекторов транспорта, дополнительные платные парковочные места, два динамических информационных табло на улицах Свердловская и Глинки, 63 светофора дооборудуют дорожными контроллерами. Отмечается, что внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Красноярске и на пригородных маршрутах позволит службам автоматизировано в онлайн-режиме управлять дорожной обстановкой. Система поможет выстраивать оптимальный маршрут транспорта, управлять потоками движения, настраивать светофоры, контролировать работу подрядчиков, обслуживающих дороги. На внедрение ИТС в 2023 году потратят около 295 миллионов рублей. Подчеркивается, что интеграция краевой и городской систем позволит оценивать дорожную обстановку и регулировать транспортные потоки по всей Красноярской агломерации. "Городские службы будут понимать, сколько транспорта въезжает, а значит, определять интенсивность трафика и оптимизировать поток движения. Краевые дорожники смогут мониторить транспортный поток на выезде из города для классификации транспорта, весогабаритного контроля, отслеживания заторовых ситуаций и своевременного реагирования на ДТП и ЧС", - пояснил заместитель руководителя краевого Управления автомобильных дорог Михаил Буйлов. Уточняется, что до конца 2024 года в Красноярске и пригороде в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" установят 420 умных устройств.
https://ria.ru/20230317/gisogd-1858480369.html
https://ria.ru/20230316/krasnoyarsk-1858385912.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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красноярск, красноярский край
Красноярск, Красноярский край
КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Краевые и городские дорожники в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в течение 2023 года объединят системы автоматизированного управления транспортной системой Красноярска и пригорода, сообщает пресс-служба краевого минтранса.
"В этом году краевые и городские дорожники объединят системы автоматизированного управления транспортной системой Красноярска и пригорода. На пригородных трассах установят 110 новых транспортных детекторов, шесть дорожных метеостанций, 12 электронных табло и 40 купольных камер. Работу выполнят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в публикации.
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По данным пресс-службы, на городских магистралях установят 45 детекторов транспорта, дополнительные платные парковочные места, два динамических информационных табло на улицах Свердловская и Глинки, 63 светофора дооборудуют дорожными контроллерами.
Отмечается, что внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Красноярске и на пригородных маршрутах позволит службам автоматизировано в онлайн-режиме управлять дорожной обстановкой. Система поможет выстраивать оптимальный маршрут транспорта, управлять потоками движения, настраивать светофоры, контролировать работу подрядчиков, обслуживающих дороги. На внедрение ИТС в 2023 году потратят около 295 миллионов рублей.
Подчеркивается, что интеграция краевой и городской систем позволит оценивать дорожную обстановку и регулировать транспортные потоки по всей Красноярской агломерации.
"Городские службы будут понимать, сколько транспорта въезжает, а значит, определять интенсивность трафика и оптимизировать поток движения. Краевые дорожники смогут мониторить транспортный поток на выезде из города для классификации транспорта, весогабаритного контроля, отслеживания заторовых ситуаций и своевременного реагирования на ДТП и ЧС", - пояснил заместитель руководителя краевого Управления автомобильных дорог Михаил Буйлов.
Уточняется, что до конца 2024 года в Красноярске и пригороде в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" установят 420 умных устройств.
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