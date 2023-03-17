https://ria.ru/20230317/dorogi-1858502355.html

Дороги Красноярской агломерации подведут под единую систему видеонаблюдения

Дороги Красноярской агломерации подведут под единую систему видеонаблюдения - РИА Новости, 17.03.2023

Дороги Красноярской агломерации подведут под единую систему видеонаблюдения

Краевые и городские дорожники в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в течение 2023 года объединят системы автоматизированного управления... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:15

2023-03-17T10:15

2023-03-17T10:15

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Краевые и городские дорожники в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в течение 2023 года объединят системы автоматизированного управления транспортной системой Красноярска и пригорода, сообщает пресс-служба краевого минтранса. "В этом году краевые и городские дорожники объединят системы автоматизированного управления транспортной системой Красноярска и пригорода. На пригородных трассах установят 110 новых транспортных детекторов, шесть дорожных метеостанций, 12 электронных табло и 40 купольных камер. Работу выполнят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в публикации. По данным пресс-службы, на городских магистралях установят 45 детекторов транспорта, дополнительные платные парковочные места, два динамических информационных табло на улицах Свердловская и Глинки, 63 светофора дооборудуют дорожными контроллерами. Отмечается, что внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Красноярске и на пригородных маршрутах позволит службам автоматизировано в онлайн-режиме управлять дорожной обстановкой. Система поможет выстраивать оптимальный маршрут транспорта, управлять потоками движения, настраивать светофоры, контролировать работу подрядчиков, обслуживающих дороги. На внедрение ИТС в 2023 году потратят около 295 миллионов рублей. Подчеркивается, что интеграция краевой и городской систем позволит оценивать дорожную обстановку и регулировать транспортные потоки по всей Красноярской агломерации. "Городские службы будут понимать, сколько транспорта въезжает, а значит, определять интенсивность трафика и оптимизировать поток движения. Краевые дорожники смогут мониторить транспортный поток на выезде из города для классификации транспорта, весогабаритного контроля, отслеживания заторовых ситуаций и своевременного реагирования на ДТП и ЧС", - пояснил заместитель руководителя краевого Управления автомобильных дорог Михаил Буйлов. Уточняется, что до конца 2024 года в Красноярске и пригороде в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" установят 420 умных устройств.

https://ria.ru/20230317/gisogd-1858480369.html

https://ria.ru/20230316/krasnoyarsk-1858385912.html

красноярск

красноярский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноярск, красноярский край