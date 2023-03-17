https://ria.ru/20230317/donetsk-1858489903.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли в пятницу утром Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:28

2023-03-17T09:28

2023-03-17T09:28

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу утром Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230317/obstrel-1858463085.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк