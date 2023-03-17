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Хореографу вынесли приговор за домогательства к подростку

Хореографу вынесли приговор за домогательства к подростку - РИА Новости, 17.03.2023

Хореографу вынесли приговор за домогательства к подростку

Суд назначил два года условно бывшему руководителю театра танцев за развратные действия в отношении 15-летнего воспитанника во время сочинского танцевального... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:54

2023-03-17T13:54

2023-03-17T13:54

происшествия

сочи

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 мар — РИА Новости. Суд назначил два года условно бывшему руководителю театра танцев за развратные действия в отношении 15-летнего воспитанника во время сочинского танцевального турнира, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Как установил суд, в июле прошлого года руководитель театра танцев привез своих учеников в Сочи на международный танцевальный конкурс. Ночью подсудимый попытался пристать к своему 15-летнему ученику, однако получил отпор и был избит. В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. "Назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно", - говорится в сообщении. Хореографу также запретили работать с детьми в течение следующих десяти лет. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230116/sud-1845199104.html

сочи

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происшествия, сочи, краснодарский край