https://ria.ru/20230317/dnr-1858478524.html

В медцентр ДНР продолжают поступать жители, пострадавшие от мин "Лепесток"

В медцентр ДНР продолжают поступать жители, пострадавшие от мин "Лепесток" - РИА Новости, 17.03.2023

В медцентр ДНР продолжают поступать жители, пострадавшие от мин "Лепесток"

В Республиканский травматологический центр ДНР продолжают поступать мирные жители Донецка, в том числе дети, пострадавшие от противопехотных мин "Лепесток",... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T07:47

2023-03-17T07:47

2023-03-17T09:34

оон

донецкая народная республика

донецк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858488656_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e696542266215192ac7bc7e3edb3fbf.jpg

ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. В Республиканский травматологический центр ДНР продолжают поступать мирные жители Донецка, в том числе дети, пострадавшие от противопехотных мин "Лепесток", сообщил РИА Новости заместитель директора РТЦ по хирургической работе Вадим Оноприенко. "На сегодняшний день у нас состоит более 20 человек гражданских на госпитализации, которые получили травму в результате обстрелов жилых кварталов Донецка. Также госпитализированы двое детей, пострадавших от мин "Лепесток", - сообщил Оноприенко. По его словам, контакт с "Лепестком" обычно заканчивается травматическим отрывом конечностей, "на что этот боеприпас и рассчитан". "Несмотря на его безобидный вид и маленький размер, это очень опасный боеприпас. Эта мина нажимного действия, которая рассчитана не для того, чтобы человека убить, а чтобы сделать человека инвалидом. То есть рассчитана на травматический отрыв стопы. Вторичными поражающими элементами являются грунт, грязь - то, что является вторичным инфицирующим агентом", - рассказал Оноприенко. Он отметил, что зачастую эти мины лежат под снегом или листвой, из-за чего их трудно разглядеть. "Под снегом его практически невозможно заметить, точно так же под листвой опавшей - тоже сложно заметить. Как говорят, лучшие инженеры работают над созданием оружия. Поэтому и травмы такие", - отметил врач. Один из пациентов - 13-летний Саша. Он лежит в детском отделении Республиканского травматологического центра вместе с бабушкой. На мину "Лепесток" он наступил, несмотря на то, что много раз их видел, а в школе детей предупреждали об опасности этих мин. "Шел мимо дома, буквально сделал шаг с тропы - и наступил. Сам не понял, как это произошло. Допрыгал до подъезда, стал звать на помощь", - рассказывает он. Заведующий детским отделением Евгений Жилицын отметил, что ребенку "чудом удалось спасти пятку - это дает совсем другое качество жизни, возможность протезирования". "Ту часть стопы, где находятся пальцы, спасти не удалось", - посетовал медик. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230316/sapery-1858190561.html

https://ria.ru/20230316/sapery-1858186897.html

донецкая народная республика

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медик о ранениях детей от противопехотных мин в ДНР В Республиканский травматологический центр ДНР поступают мирные жители Донецка, в том числе дети, пострадавшие от противопехотных мин «лепесток», сообщил РИА Новости замдиректора центра Вадим Оноприенко 2023-03-17T07:47 true PT2M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, донецкая народная республика, донецк, украина