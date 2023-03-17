https://ria.ru/20230317/detsad-1858519569.html

В красноярском селе открыли новый детский сад

В красноярском селе открыли новый детский сад - РИА Новости, 17.03.2023

В красноярском селе открыли новый детский сад

Современный детский сад на 190 мест открылся в селе Джержинское Красноярского края, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:02

2023-03-17T11:02

2023-03-17T11:02

красноярский край

красноярск

дзержинский

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Современный детский сад на 190 мест открылся в селе Джержинское Красноярского края, сообщает пресс-служба правительства региона. "В селе Дзержинском открылся новый детский сад на 190 мест, построенный по поручению губернатора Красноярского края Александра Усса. В 2020 году с этой просьбой от лица жителей села к главе региона обратилась заведующая детского сада "Березка" Лилия Андреева во время приема граждан", - говорится в сообщении. Старый детский сад работал в селе с 1970 года и был рассчитан на 130 мест. Три корпуса располагались в деревянных зданиях. Губернатор пообещал Андреевой, что новый детский сад большей вместимостью обязательно появится в Дзержинском в 2022 году. На открытие нового дошкольного учреждения пришли родители и жители села. Дети и воспитатели подготовили праздничную программу для гостей. Заведующая от имени всех жителей села поблагодарила губернатора и отметила хорошие условия нового детсада. В двухэтажном кирпичном здании предусмотрено восемь групп для детей от года и до семи лет. Есть просторные музыкальные и спортивные залы, современный пищеблок, медицинский кабинет. На территории садика расположены оборудованные прогулочные площадки с теневыми навесами, высажены деревья и кустарники, установлены современные игровые площадки. "На строительство дошкольного учреждения из краевого бюджета было выделено более 278 миллионов рублей. Детский сад уже укомплектован. Благодаря его открытию в селе полностью ликвидирована очередность детей в возрасте до 3 лет", - отмечает пресс-служба. В рамках нацпроекта "Демография" в крае строятся еще два детских сада. Оба появятся в Красноярске – на 300 мест в микрорайоне "Медицинский городок" и на 190 мест на улице Крайней.

https://ria.ru/20230316/krasnoyarsk-1858385912.html

https://ria.ru/20230317/gisogd-1858480369.html

красноярский край

красноярск

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноярский край, красноярск, дзержинский, александр усс