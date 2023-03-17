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В Одессе в парке Победы демонтировали надписи на русском языке
В Одессе в парке Победы демонтировали надписи на русском языке - РИА Новости, 17.03.2023
В Одессе в парке Победы демонтировали надписи на русском языке
В Одессе на входе в парк Победы демонтировали надписи на русском языке, сообщает украинское издание "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:06
2023-03-17T16:06
2023-03-17T16:12
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Одессе на входе в парк Победы демонтировали надписи на русском языке, сообщает украинское издание "Суспильне" ("Общественное"). "В Одессе на входах в парк Победы сняли надписи с названием на русском языке, в частности демонтировали слова "победы", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. В горсовете Одессы отметили, что со временем планируется дерусификация всех парков города. Ранее сообщалось, что вывеску на стадионе "Черноморец" в Одессе, выполненную на русском языке, в рамках дерусификации заменили на новую с надписью на украинском. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, одесса, украина, сергей лавров, россия
В мире, Одесса, Украина, Сергей Лавров, Россия
В Одессе в парке Победы демонтировали надписи на русском языке
В Одессе на входах в парк Победы сняли надписи с названиями на русском языке