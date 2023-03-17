https://ria.ru/20230317/burya-1858690677.html
Ракетный корабль "Буря" поразил "Панцирем" надводную цель на госиспытаниях
Ракетный корабль "Буря" поразил "Панцирем" надводную цель на госиспытаниях - РИА Новости, 17.03.2023
Ракетный корабль "Буря" поразил "Панцирем" надводную цель на госиспытаниях
Малый ракетный корабль (МРК) "Буря" в Балтийском море поразил комплексом "Панцирь-М" надводную цель в рамках госиспытаний, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:49
2023-03-17T18:49
2023-03-17T18:49
балтийское море
россия
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Малый ракетный корабль (МРК) "Буря" в Балтийском море поразил комплексом "Панцирь-М" надводную цель в рамках госиспытаний, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Буря" проекта 22800 "Каракурт", построенный на судостроительном заводе "Пелла" для Балтийского флота, в рамках государственных испытаний в Балтийском море провел стрельбы по морской цели из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М". В качестве цели был использован малый корабельный щит. В ходе выполнения практических стрельб назначенная цель была успешно поражена несколькими ракетами", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что ракетные стрельбы были выполнены экипажем при участии представителей промышленности. Как отметили в Минобороны, в рамках государственных испытаний представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств. По решению главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова МРК "Буря" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.
https://ria.ru/20230214/ucheniya-1851837351.html
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балтийское море, россия
Ракетный корабль "Буря" поразил "Панцирем" надводную цель на госиспытаниях
Минобороны: ракетный корабль "Буря" поразил "Панцирем" на госиспытаниях надводную цель
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Малый ракетный корабль (МРК) "Буря" в Балтийском море поразил комплексом "Панцирь-М" надводную цель в рамках госиспытаний, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Буря" проекта 22800 "Каракурт", построенный на судостроительном заводе "Пелла" для Балтийского флота, в рамках государственных испытаний в Балтийском море провел стрельбы по морской цели из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М". В качестве цели был использован малый корабельный щит. В ходе выполнения практических стрельб назначенная цель была успешно поражена несколькими ракетами", - сказали в ведомстве.
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Там уточнили, что ракетные стрельбы были выполнены экипажем при участии представителей промышленности.
Как отметили в Минобороны, в рамках государственных испытаний представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств.
По решению главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова МРК "Буря" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.
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