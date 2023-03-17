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Американские банки заняли у ФРС рекордную сумму - РИА Новости, 17.03.2023
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01:50 17.03.2023 (обновлено: 07:23 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/banki-1858466898.html
Американские банки заняли у ФРС рекордную сумму
Американские банки заняли у ФРС рекордную сумму - РИА Новости, 17.03.2023
Американские банки заняли у ФРС рекордную сумму
Американские банки взяли взаймы у Федрезерва (ФРС) США рекордные 164,8 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные агентством данные. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T01:50
2023-03-17T07:23
сша
федеральная резервная система сша
калифорния
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА новости. Американские банки взяли взаймы у Федрезерва (ФРС) США рекордные 164,8 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные агентством данные.Эти средства пошли на поддержание ликвидности. Из общей суммы 152,85 миллиарда долларов были взяты взаймы за неделю по 15 марта через механизм дисконтного окна, который позволяет занимать у ФРС средства на короткий срок для поддержания ликвидности при краткосрочных проблемах с ней.Согласно данным ФРС, такая сумма является максимальной за всю историю существования механизма и заметно превышает уровни заимствований во время финансового кризиса в Штатах в 2008 году.Для сравнения, за первую неделю текущего месяца банки получили от ФРС через дисконтное окно 4,58 миллиарда долларов.Кроме того, 11,9 миллиарда долларов банки получили через программу временного финансирования, которую ФРС запустила в воскресенье.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.
https://ria.ru/20230316/bank-1858452177.html
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сша
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сша, федеральная резервная система сша, калифорния, вашингтон (штат)
США, Федеральная резервная система США, Калифорния, Вашингтон (штат)
Американские банки заняли у ФРС рекордную сумму

Займы американских банков у ФРС за неделю достигли рекордных 164,8 миллиарда долларов

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА новости. Американские банки взяли взаймы у Федрезерва (ФРС) США рекордные 164,8 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные агентством данные.
Эти средства пошли на поддержание ликвидности. Из общей суммы 152,85 миллиарда долларов были взяты взаймы за неделю по 15 марта через механизм дисконтного окна, который позволяет занимать у ФРС средства на короткий срок для поддержания ликвидности при краткосрочных проблемах с ней.
Согласно данным ФРС, такая сумма является максимальной за всю историю существования механизма и заметно превышает уровни заимствований во время финансового кризиса в Штатах в 2008 году.
Для сравнения, за первую неделю текущего месяца банки получили от ФРС через дисконтное окно 4,58 миллиарда долларов.
Швейцарский банк Credit Suisse - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
США считают, что проблемы банка Credit Suisse носят изолированный характер
Вчера, 22:13
Кроме того, 11,9 миллиарда долларов банки получили через программу временного финансирования, которую ФРС запустила в воскресенье.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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14 марта, 00:08
 
СШАФедеральная резервная система СШАКалифорнияВашингтон (штат)
 
 
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