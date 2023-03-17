https://ria.ru/20230317/banki-1858466898.html

Американские банки заняли у ФРС рекордную сумму

Американские банки заняли у ФРС рекордную сумму - РИА Новости, 17.03.2023

Американские банки заняли у ФРС рекордную сумму

Американские банки взяли взаймы у Федрезерва (ФРС) США рекордные 164,8 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные агентством данные. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T01:50

2023-03-17T01:50

2023-03-17T07:23

сша

федеральная резервная система сша

калифорния

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА новости. Американские банки взяли взаймы у Федрезерва (ФРС) США рекордные 164,8 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные агентством данные.Эти средства пошли на поддержание ликвидности. Из общей суммы 152,85 миллиарда долларов были взяты взаймы за неделю по 15 марта через механизм дисконтного окна, который позволяет занимать у ФРС средства на короткий срок для поддержания ликвидности при краткосрочных проблемах с ней.Согласно данным ФРС, такая сумма является максимальной за всю историю существования механизма и заметно превышает уровни заимствований во время финансового кризиса в Штатах в 2008 году.Для сравнения, за первую неделю текущего месяца банки получили от ФРС через дисконтное окно 4,58 миллиарда долларов.Кроме того, 11,9 миллиарда долларов банки получили через программу временного финансирования, которую ФРС запустила в воскресенье.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.

https://ria.ru/20230316/bank-1858452177.html

https://ria.ru/20230314/svb-1857671925.html

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сша, федеральная резервная система сша, калифорния, вашингтон (штат)