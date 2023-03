https://ria.ru/20230317/bank-1858510123.html

First Republic Bank получил 30 миллиардов долларов от 11 банков США

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский First Republic Bank, акции которого в четверг обваливались на 36 процентов, получил 30 миллиардов долларов в виде незастрахованных депозитов от 11 крупных банков США, следует из пресс-релиза банка. Деньги передали Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, PNC Bank, State Street, Truist и U.S. Bank.По состоянию на 15 марта денежная позиция банка составляла примерно 34 миллиарда долларов, не считая 30 миллиардов долларов незастрахованных депозитов от 11 банков с первоначальным сроком 120 дней по рыночным ставкам. С 10 по 15 марта банковские займы у Федеральной резервной системы США варьировались от 20 до 109 миллиардов долларов по процентной ставке однодневной ссуды в 4,75 процента. С момента закрытия 9 марта First Republic Bank также увеличил краткосрочные займы в Федеральном банке жилищного кредита США на 10 миллиардов долларов по ставке 5,09 процента. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank. Газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.

