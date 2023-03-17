https://ria.ru/20230317/bali-1858658452.html

Посол Индонезии в России посоветовал туристам ездить не только на Бали

Посол Индонезии в России посоветовал туристам ездить не только на Бали - РИА Новости, 17.03.2023

Посол Индонезии в России посоветовал туристам ездить не только на Бали

Бали – уникальный остров, туристам из России стоит обратить внимание и на другие направления в стране, заявил в пятницу посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:11

2023-03-17T17:11

2023-03-17T17:14

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бали – уникальный остров, туристам из России стоит обратить внимание и на другие направления в стране, заявил в пятницу посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. "Бали – потрясающий остров, но это не единственное место, куда стоит отправиться российским путешественникам", – сказал Морато Товарес в ходе мероприятия "Волшебная Индонезия: Бали и не только" на полях Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства в Москве. "В других направлениях вы можете найти тропические леса, потрясающие белые и розовые пляжи, горы, виды, культуру, искусство, историю. Вы можете посетить город Лабуан Баджо или древнее вулканическое озеро Тоба", – добавил дипломат.В 2022 году 74 тысячи туристов из России посетили Индонезию (и 90 процентов из них выбрали Бали), заявил посол. По мнению дипломата, это не очень высокая цифра."Я надеюсь, что российских туристов станет у нас больше, а индонезийское правительство будет прилагать все усилия для развития инфраструктуры, для повышения качества услуг", – добавил он.

https://ria.ru/20230317/myanma-1858636962.html

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новости - туризм, бали, россия, индонезия, отдых на море, куда можно лететь