Рейтинг@Mail.ru
Посол Индонезии в России посоветовал туристам ездить не только на Бали - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:11 17.03.2023 (обновлено: 17:14 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/bali-1858658452.html
Посол Индонезии в России посоветовал туристам ездить не только на Бали
Посол Индонезии в России посоветовал туристам ездить не только на Бали - РИА Новости, 17.03.2023
Посол Индонезии в России посоветовал туристам ездить не только на Бали
Бали – уникальный остров, туристам из России стоит обратить внимание и на другие направления в стране, заявил в пятницу посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:11
2023-03-17T17:14
туризм
новости - туризм
бали
россия
индонезия
отдых на море
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853262908_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5c11f5ad6476e2789f34facb919fcad.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бали – уникальный остров, туристам из России стоит обратить внимание и на другие направления в стране, заявил в пятницу посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. "Бали – потрясающий остров, но это не единственное место, куда стоит отправиться российским путешественникам", – сказал Морато Товарес в ходе мероприятия "Волшебная Индонезия: Бали и не только" на полях Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства в Москве. "В других направлениях вы можете найти тропические леса, потрясающие белые и розовые пляжи, горы, виды, культуру, искусство, историю. Вы можете посетить город Лабуан Баджо или древнее вулканическое озеро Тоба", – добавил дипломат.В 2022 году 74 тысячи туристов из России посетили Индонезию (и 90 процентов из них выбрали Бали), заявил посол. По мнению дипломата, это не очень высокая цифра."Я надеюсь, что российских туристов станет у нас больше, а индонезийское правительство будет прилагать все усилия для развития инфраструктуры, для повышения качества услуг", – добавил он.
https://ria.ru/20230317/myanma-1858636962.html
бали
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853262908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47b77c44acece8cdc345e39aacb9c089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, бали, россия, индонезия, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Россия, Индонезия, Отдых на море, куда можно лететь
Посол Индонезии в России посоветовал туристам ездить не только на Бали

Посол Индонезии Морато Товарес посоветовал туристам из России ездить не только на Бали

© iStock.com / ErmakovaElenaУбуд, Бали
Убуд, Бали - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© iStock.com / ErmakovaElena
Убуд, Бали . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бали – уникальный остров, туристам из России стоит обратить внимание и на другие направления в стране, заявил в пятницу посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес.
"Бали – потрясающий остров, но это не единственное место, куда стоит отправиться российским путешественникам", – сказал Морато Товарес в ходе мероприятия "Волшебная Индонезия: Бали и не только" на полях Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства в Москве.
"В других направлениях вы можете найти тропические леса, потрясающие белые и розовые пляжи, горы, виды, культуру, искусство, историю. Вы можете посетить город Лабуан Баджо или древнее вулканическое озеро Тоба", – добавил дипломат.
В 2022 году 74 тысячи туристов из России посетили Индонезию (и 90 процентов из них выбрали Бали), заявил посол. По мнению дипломата, это не очень высокая цифра.
"Я надеюсь, что российских туристов станет у нас больше, а индонезийское правительство будет прилагать все усилия для развития инфраструктуры, для повышения качества услуг", – добавил он.
Мьянма - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В Мьянме заявили, что очень ждут российских туристов
Вчера, 16:15
 
ТуризмНовости - ТуризмБалиРоссияИндонезияОтдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала