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Россия и Турция выразили заинтересованность в развитии авиасообщения - РИА Новости, 17.03.2023
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Туризм
 
17:10 17.03.2023 (обновлено: 17:21 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/aviasoobschenie-1858659077.html
Россия и Турция выразили заинтересованность в развитии авиасообщения
Россия и Турция выразили заинтересованность в развитии авиасообщения - РИА Новости, 17.03.2023
Россия и Турция выразили заинтересованность в развитии авиасообщения
Авиавласти РФ и Турции выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между двумя странами, говорится в сообщении Росавиации. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:10
2023-03-17T17:21
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
турция
россия
анкара (провинция)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Авиавласти РФ и Турции выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между двумя странами, говорится в сообщении Росавиации. Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек в Анкаре провели консультации для развития воздушного сообщения между двумя странами. "Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой", - говорится в сообщении Росавиации.
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новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, россия, анкара (провинция)
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Турция, Россия, Анкара (провинция)
Россия и Турция выразили заинтересованность в развитии авиасообщения

Росавиация: авиавласти России и Турции заинтересованы в развитии воздушного сообщения

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с информацией о регистрации на рейс в Анталью
Электронное табло с информацией о регистрации на рейс в Анталью - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Электронное табло с информацией о регистрации на рейс в Анталью. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Авиавласти РФ и Турции выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между двумя странами, говорится в сообщении Росавиации.
Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек в Анкаре провели консультации для развития воздушного сообщения между двумя странами.
"Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой", - говорится в сообщении Росавиации.
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ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТурцияРоссияАнкара (провинция)
 
 
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