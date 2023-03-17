https://ria.ru/20230317/aviasoobschenie-1858659077.html
Россия и Турция выразили заинтересованность в развитии авиасообщения
Россия и Турция выразили заинтересованность в развитии авиасообщения - РИА Новости, 17.03.2023
Россия и Турция выразили заинтересованность в развитии авиасообщения
Авиавласти РФ и Турции выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между двумя странами, говорится в сообщении Росавиации. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:10
2023-03-17T17:10
2023-03-17T17:21
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Авиавласти РФ и Турции выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между двумя странами, говорится в сообщении Росавиации. Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек в Анкаре провели консультации для развития воздушного сообщения между двумя странами. "Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой", - говорится в сообщении Росавиации.
https://ria.ru/20230303/aeroflot-1855634504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, россия, анкара (провинция)
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Турция, Россия, Анкара (провинция)
Россия и Турция выразили заинтересованность в развитии авиасообщения
Росавиация: авиавласти России и Турции заинтересованы в развитии воздушного сообщения