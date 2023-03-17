https://ria.ru/20230317/aviapolk-1858724174.html

Путин присвоил 960-му штурмовому авиаполку почетное звание "гвардейский"

Путин присвоил 960-му штурмовому авиаполку почетное звание "гвардейский" - РИА Новости, 17.03.2023

Путин присвоил 960-му штурмовому авиаполку почетное звание "гвардейский"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 960-му штурмовому авиационному полку почетного наименования "гвардейский", соответствующий указ... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T22:12

2023-03-17T22:12

2023-03-17T22:12

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 960-му штурмовому авиационному полку почетного наименования "гвардейский", соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 960 штурмовому авиационному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 960 гвардейский штурмовой авиационный полк", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230317/aviapolk-1858721529.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, вооруженные силы рф