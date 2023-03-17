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Путин присвоил 960-му штурмовому авиаполку почетное звание "гвардейский" - РИА Новости, 17.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/aviapolk-1858724174.html
Путин присвоил 960-му штурмовому авиаполку почетное звание "гвардейский"
Путин присвоил 960-му штурмовому авиаполку почетное звание "гвардейский" - РИА Новости, 17.03.2023
Путин присвоил 960-му штурмовому авиаполку почетное звание "гвардейский"
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 960-му штурмовому авиационному полку почетного наименования "гвардейский", соответствующий указ... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:12
2023-03-17T22:12
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 960-му штурмовому авиационному полку почетного наименования "гвардейский", соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 960 штурмовому авиационному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 960 гвардейский штурмовой авиационный полк", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230317/aviapolk-1858721529.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин присвоил 960-му штурмовому авиаполку почетное звание "гвардейский"

Путин присвоил 960-му штурмовому авиаполку почетное наименование "гвардейский"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 960-му штурмовому авиационному полку почетного наименования "гвардейский", соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 960 штурмовому авиационному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 960 гвардейский штурмовой авиационный полк", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Путин присвоил 559-му бомбардировочному авиаполку звание "гвардейский"
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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