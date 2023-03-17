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Советник Пушилина рассказал о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра
Советник Пушилина рассказал о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра - РИА Новости, 17.03.2023
Советник Пушилина рассказал о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра
В городе Часов Яр, который находится неподалеку от Артемовска, сформирована серьезная украинская группировка, была совершена попытка контрнаступать и войти в... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:05
2023-03-17T22:05
2023-03-17T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
ян гагин
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В городе Часов Яр, который находится неподалеку от Артемовска, сформирована серьезная украинская группировка, была совершена попытка контрнаступать и войти в Артемовск, но силы РФ пресекли эти действия, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Противник сосредоточил в Часов Яре достаточно серьезную группировку (Киев - ред.), перебросил туда свежие подразделения, которые уже пытались провести контрнаступление, войти в город, попытки были купированы, но противник сейчас достаточно силен на этом направлении", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". Группировка украинских войск в самом Артемовске, добавил он, насчитывает около 10 тысяч человек. Ранее Гагин заявлял, что Артемовск, который занимали украинские военные, находится в оперативном окружении - артиллерия РФ контролирует практически все дороги, ведущие в город. Единственный путь, по которому украинские войска еще пытаются передвигаться - как раз дорога на Часов Яр. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Советник Пушилина рассказал о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра
Советник врио главы ДНР Гагин сообщил, что ВСУ пытались войти в Артемовск из Часова Яра