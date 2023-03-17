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Советник Пушилина рассказал о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра - РИА Новости, 17.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/artemovsk-1858723662.html
Советник Пушилина рассказал о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра
Советник Пушилина рассказал о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра - РИА Новости, 17.03.2023
Советник Пушилина рассказал о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра
В городе Часов Яр, который находится неподалеку от Артемовска, сформирована серьезная украинская группировка, была совершена попытка контрнаступать и войти в... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:05
2023-03-17T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
ян гагин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В городе Часов Яр, который находится неподалеку от Артемовска, сформирована серьезная украинская группировка, была совершена попытка контрнаступать и войти в Артемовск, но силы РФ пресекли эти действия, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Противник сосредоточил в Часов Яре достаточно серьезную группировку (Киев - ред.), перебросил туда свежие подразделения, которые уже пытались провести контрнаступление, войти в город, попытки были купированы, но противник сейчас достаточно силен на этом направлении", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". Группировка украинских войск в самом Артемовске, добавил он, насчитывает около 10 тысяч человек. Ранее Гагин заявлял, что Артемовск, который занимали украинские военные, находится в оперативном окружении - артиллерия РФ контролирует практически все дороги, ведущие в город. Единственный путь, по которому украинские войска еще пытаются передвигаться - как раз дорога на Часов Яр. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
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в мире, артемовск, ян гагин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Советник Пушилина рассказал о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра

Советник врио главы ДНР Гагин сообщил, что ВСУ пытались войти в Артемовск из Часова Яра

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В городе Часов Яр, который находится неподалеку от Артемовска, сформирована серьезная украинская группировка, была совершена попытка контрнаступать и войти в Артемовск, но силы РФ пресекли эти действия, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Противник сосредоточил в Часов Яре достаточно серьезную группировку (Киев - ред.), перебросил туда свежие подразделения, которые уже пытались провести контрнаступление, войти в город, попытки были купированы, но противник сейчас достаточно силен на этом направлении", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Группировка украинских войск в самом Артемовске, добавил он, насчитывает около 10 тысяч человек.
Ранее Гагин заявлял, что Артемовск, который занимали украинские военные, находится в оперативном окружении - артиллерия РФ контролирует практически все дороги, ведущие в город. Единственный путь, по которому украинские войска еще пытаются передвигаться - как раз дорога на Часов Яр.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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