https://ria.ru/20230317/artemovsk-1858723662.html

Советник Пушилина рассказал о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра

Советник Пушилина рассказал о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра - РИА Новости, 17.03.2023

Советник Пушилина рассказал о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра

В городе Часов Яр, который находится неподалеку от Артемовска, сформирована серьезная украинская группировка, была совершена попытка контрнаступать и войти в... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T22:05

2023-03-17T22:05

2023-03-17T22:05

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

ян гагин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В городе Часов Яр, который находится неподалеку от Артемовска, сформирована серьезная украинская группировка, была совершена попытка контрнаступать и войти в Артемовск, но силы РФ пресекли эти действия, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Противник сосредоточил в Часов Яре достаточно серьезную группировку (Киев - ред.), перебросил туда свежие подразделения, которые уже пытались провести контрнаступление, войти в город, попытки были купированы, но противник сейчас достаточно силен на этом направлении", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". Группировка украинских войск в самом Артемовске, добавил он, насчитывает около 10 тысяч человек. Ранее Гагин заявлял, что Артемовск, который занимали украинские военные, находится в оперативном окружении - артиллерия РФ контролирует практически все дороги, ведущие в город. Единственный путь, по которому украинские войска еще пытаются передвигаться - как раз дорога на Часов Яр. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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в мире, артемовск, ян гагин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина