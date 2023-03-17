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Российские силы пресекли попытки выхода взводов ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 17.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 17.03.2023 (обновлено: 16:25 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/artemovsk-1858624827.html
Российские силы пресекли попытки выхода взводов ВСУ из Артемовска
Российские силы пресекли попытки выхода взводов ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 17.03.2023
Российские силы пресекли попытки выхода взводов ВСУ из Артемовска
Российские силы пресекли попытки выхода нескольких украинских взводов из Артемовска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:35
2023-03-17T16:25
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские силы пресекли попытки выхода нескольких украинских взводов из Артемовска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Были зафиксированы попытки выхода нескольких (украинских) взводов, но это было пресечено нашими подразделениями. Ситуация плавно продвигается в направлении освобождения Артемовска". - сказал Пушилин в эфире Первого канала.По его словам, такие попытки могут быть связаны с несколькими факторами. "Первое - это, конечно же, ротация. Она просто необходима. Также это вывоз раненых. Стоит отдельно отметить и вывод националистических оголтелых подразделений, которые являются основной ударной силой в определенные моменты, потому что выступают в роли заградотрядов", - рассказал врио главы ДНР.Пушилин подчеркнул, ситуация для украинских войск в Артемовске "очень серьезно ухудшается".Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина
Российские силы пресекли попытки выхода взводов ВСУ из Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин: российские силы пресекли попытки выхода взводов ВСУ из Артемовска

© AP Photo / Roman ChopВид на город Артемовск
Вид на город Артемовск - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Вид на город Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские силы пресекли попытки выхода нескольких украинских взводов из Артемовска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Были зафиксированы попытки выхода нескольких (украинских) взводов, но это было пресечено нашими подразделениями. Ситуация плавно продвигается в направлении освобождения Артемовска". - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
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По его словам, такие попытки могут быть связаны с несколькими факторами. "Первое - это, конечно же, ротация. Она просто необходима. Также это вывоз раненых. Стоит отдельно отметить и вывод националистических оголтелых подразделений, которые являются основной ударной силой в определенные моменты, потому что выступают в роли заградотрядов", - рассказал врио главы ДНР.
Пушилин подчеркнул, ситуация для украинских войск в Артемовске "очень серьезно ухудшается".
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраина
 
 
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