https://ria.ru/20230317/artemovsk-1858624827.html

Российские силы пресекли попытки выхода взводов ВСУ из Артемовска

Российские силы пресекли попытки выхода взводов ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 17.03.2023

Российские силы пресекли попытки выхода взводов ВСУ из Артемовска

Российские силы пресекли попытки выхода нескольких украинских взводов из Артемовска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:35

2023-03-17T15:35

2023-03-17T16:25

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858084701_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_d8de61df36c2b908eb0127d56127aef1.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские силы пресекли попытки выхода нескольких украинских взводов из Артемовска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Были зафиксированы попытки выхода нескольких (украинских) взводов, но это было пресечено нашими подразделениями. Ситуация плавно продвигается в направлении освобождения Артемовска". - сказал Пушилин в эфире Первого канала.По его словам, такие попытки могут быть связаны с несколькими факторами. "Первое - это, конечно же, ротация. Она просто необходима. Также это вывоз раненых. Стоит отдельно отметить и вывод националистических оголтелых подразделений, которые являются основной ударной силой в определенные моменты, потому что выступают в роли заградотрядов", - рассказал врио главы ДНР.Пушилин подчеркнул, ситуация для украинских войск в Артемовске "очень серьезно ухудшается".Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.

https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, украина