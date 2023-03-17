https://ria.ru/20230317/artemovsk-1858623642.html
Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске
Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске - РИА Новости, 17.03.2023
Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске
Российским подразделениям удалось закрепиться в зданиях на территории завода "Востокмаш", который расположен в северной части Артемовского завода по обработке... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:29
2023-03-17T15:29
2023-03-17T16:27
специальная военная операция на украине
артемовск
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российским подразделениям удалось закрепиться в зданиях на территории завода "Востокмаш", который расположен в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.Сейчас союзные силы успешно наступают дальше вглубь промзоны.Также врио главы региона рассказал об общей ситуации в Артемовске."Штурмовые отряды "Вагнера" продолжают продвигаться к центру города, при этом выбивая противника на северном и южном направлениях", — уточнил Пушилин.Он напомнил, что уже все дороги в город находятся под огневым контролем российских военных. Врио главы республики также рассказал о ситуации на Авдеевском направлении: по его словам, союзные силы там продвигаются и "ведут атакующие действия".Накануне Пушилин заявил, что российская сторона не видит предпосылок, что Украина собирается выводить войска из Артемовска, ситуация в городе остается сложной.Во вторник в офисе президента Украины сообщили, что после заседания Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать город. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал оборону Артемовска ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.В понедельник командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе города "остается сложной".По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.Артемовский завод по обработке цветных металлов (АЗОМ) - бывший завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга, построенный в 1954 году. Занимает большую территорию в центре города Артемовск. Проектировался завод с учетом возможного ядерного конфликта и имеет сеть подземных коммуникаций.
https://ria.ru/20230317/artemovsk-1858624827.html
https://ria.ru/20230315/zaliznyanskoe-1858016380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск
Специальная военная операция на Украине, Артемовск
Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Российским подразделениям удалось закрепиться в зданиях на территории завода "Востокмаш", который расположен в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала
.
Сейчас союзные силы успешно наступают дальше вглубь промзоны.
Российские силы пресекли попытки выхода взводов ВСУ из Артемовска
Также врио главы региона рассказал об общей ситуации в Артемовске.
"Штурмовые отряды "Вагнера" продолжают продвигаться к центру города, при этом выбивая противника на северном и южном направлениях", — уточнил Пушилин.
Он напомнил, что уже все дороги в город находятся под огневым контролем российских военных.
«
"У противника крайне затруднены перемещения по оставшейся дороге (на Часов Яр. — Прим. ред.), по которой они предпринимают периодически попытки подвоза необходимого и переброску резервов", — отметил он.
Врио главы республики также рассказал о ситуации на Авдеевском направлении: по его словам, союзные силы там продвигаются и "ведут атакующие действия".
Накануне Пушилин заявил, что российская сторона не видит предпосылок, что Украина собирается выводить войска из Артемовска, ситуация в городе остается сложной.
Во вторник в офисе президента Украины сообщили, что после заседания Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать город. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
назвал оборону Артемовска ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.
В понедельник командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе города "остается сложной".
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву
части ДНР
к северу от крупного города Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Артемовский завод по обработке цветных металлов (АЗОМ) - бывший завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга, построенный в 1954 году. Занимает большую территорию в центре города Артемовск. Проектировался завод с учетом возможного ядерного конфликта и имеет сеть подземных коммуникаций.
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