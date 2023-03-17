https://ria.ru/20230317/artemovsk-1858623642.html

Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске

Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске - РИА Новости, 17.03.2023

Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске

Российским подразделениям удалось закрепиться в зданиях на территории завода "Востокмаш", который расположен в северной части Артемовского завода по обработке... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:29

2023-03-17T15:29

2023-03-17T16:27

специальная военная операция на украине

артемовск

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российским подразделениям удалось закрепиться в зданиях на территории завода "Востокмаш", который расположен в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.Сейчас союзные силы успешно наступают дальше вглубь промзоны.Также врио главы региона рассказал об общей ситуации в Артемовске."Штурмовые отряды "Вагнера" продолжают продвигаться к центру города, при этом выбивая противника на северном и южном направлениях", — уточнил Пушилин.Он напомнил, что уже все дороги в город находятся под огневым контролем российских военных. Врио главы республики также рассказал о ситуации на Авдеевском направлении: по его словам, союзные силы там продвигаются и "ведут атакующие действия".Накануне Пушилин заявил, что российская сторона не видит предпосылок, что Украина собирается выводить войска из Артемовска, ситуация в городе остается сложной.Во вторник в офисе президента Украины сообщили, что после заседания Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать город. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал оборону Артемовска ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.В понедельник командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе города "остается сложной".По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.Артемовский завод по обработке цветных металлов (АЗОМ) - бывший завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга, построенный в 1954 году. Занимает большую территорию в центре города Артемовск. Проектировался завод с учетом возможного ядерного конфликта и имеет сеть подземных коммуникаций.

https://ria.ru/20230317/artemovsk-1858624827.html

https://ria.ru/20230315/zaliznyanskoe-1858016380.html

артемовск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артемовск