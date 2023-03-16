https://ria.ru/20230316/zemletryasenie-1858460361.html
Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Турции
Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Турции - РИА Новости, 16.03.2023
Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Турции
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T23:36
2023-03-16T23:36
2023-03-16T23:36
турция
в мире
мерсин (провинция)
кахраманмараш
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 19.59 по времени UTC (22.59 мск). Эпицентр подземных толчков располагается в 46 километрах к юго-западу от провинции Мерсин. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.
https://ria.ru/20230316/zemletryaseniya-1858282862.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, мерсин (провинция), кахраманмараш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Турция, В мире, Мерсин (провинция), Кахраманмараш, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Турции
EMSC сообщил о новом землетрясении у берегов Турции магнитудой 4,6