https://ria.ru/20230316/zemletryasenie-1858460361.html

Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Турции

Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Турции - РИА Новости, 16.03.2023

Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Турции

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T23:36

2023-03-16T23:36

2023-03-16T23:36

турция

в мире

мерсин (провинция)

кахраманмараш

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 19.59 по времени UTC (22.59 мск). Эпицентр подземных толчков располагается в 46 километрах к юго-западу от провинции Мерсин. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.

https://ria.ru/20230316/zemletryaseniya-1858282862.html

турция

мерсин (провинция)

кахраманмараш

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Наталья Макарова

турция, в мире, мерсин (провинция), кахраманмараш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)