https://ria.ru/20230316/zemletryasenie-1858237009.html

В Иркутской области произошло землетрясение

В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 16.03.2023

В Иркутской области произошло землетрясение

На севере Иркутской области в городе Бодайбо зарегистрировано землетрясение интенсивностью до четырех баллов, сообщает Байкальский филиал единой геофизической... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:13

2023-03-16T11:13

2023-03-16T11:13

землетрясение

происшествия

иркутская область

россия

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ИРКУТСК, 16 мар - РИА Новости. На севере Иркутской области в городе Бодайбо зарегистрировано землетрясение интенсивностью до четырех баллов, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы СО РАН. Уточняется, что землетрясение зарегистрировано в Бодайбо в 14.43 (09.43 мск). "Энергетический класс: 11.1. Интенсивность, баллы: Бодайбо 3-4б", - говорится в сообщении. Директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева сообщила РИА Новости, что магнитуда толчка составила 3.9. По ее словам, Бодайбо находится в "асейсмическом районе, но в городе прекрасно ощущаются все землетрясения, которые идут от Северомуйска до Чары".

https://ria.ru/20230314/zemletryasenie-1857769043.html

https://ria.ru/20230314/zemletryasenie-1857856566.html

иркутская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

землетрясение, происшествия, иркутская область, россия