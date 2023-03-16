https://ria.ru/20230316/zemletryasenie-1858237009.html
В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 16.03.2023
В Иркутской области произошло землетрясение
На севере Иркутской области в городе Бодайбо зарегистрировано землетрясение интенсивностью до четырех баллов, сообщает Байкальский филиал единой геофизической... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:13
2023-03-16T11:13
2023-03-16T11:13
землетрясение
происшествия
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 16 мар - РИА Новости. На севере Иркутской области в городе Бодайбо зарегистрировано землетрясение интенсивностью до четырех баллов, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы СО РАН. Уточняется, что землетрясение зарегистрировано в Бодайбо в 14.43 (09.43 мск). "Энергетический класс: 11.1. Интенсивность, баллы: Бодайбо 3-4б", - говорится в сообщении. Директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева сообщила РИА Новости, что магнитуда толчка составила 3.9. По ее словам, Бодайбо находится в "асейсмическом районе, но в городе прекрасно ощущаются все землетрясения, которые идут от Северомуйска до Чары".
https://ria.ru/20230314/zemletryasenie-1857769043.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение, происшествия, иркутская область, россия
Землетрясение, Происшествия, Иркутская область, Россия
В Иркутской области произошло землетрясение
В иркутском городе Бодайбо зарегистрировали землетрясение интенсивностью до четырех баллов
ИРКУТСК, 16 мар - РИА Новости.
На севере Иркутской области в городе Бодайбо зарегистрировано землетрясение интенсивностью до четырех баллов, сообщает
Байкальский филиал единой геофизической службы СО РАН.
Уточняется, что землетрясение зарегистрировано в Бодайбо в 14.43 (09.43 мск).
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"Энергетический класс: 11.1. Интенсивность, баллы: Бодайбо 3-4б", - говорится в сообщении.
Директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева сообщила РИА Новости, что магнитуда толчка составила 3.9. По ее словам, Бодайбо находится в "асейсмическом районе, но в городе прекрасно ощущаются все землетрясения, которые идут от Северомуйска до Чары".
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