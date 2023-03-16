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Асад поблагодарил Путина за помощь после землетрясения - РИА Новости, 16.03.2023
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10:33 16.03.2023 (обновлено: 11:57 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/zemletryasenie-1858223560.html
Асад поблагодарил Путина за помощь после землетрясения
Асад поблагодарил Путина за помощь после землетрясения - РИА Новости, 16.03.2023
Асад поблагодарил Путина за помощь после землетрясения
Президент Сирии Башар Асад рассказал в интервью РИА Новости, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку сирийского РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:33
2023-03-16T11:57
в мире
сирия
турция
россия
владимир путин
башар асад
воз
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад рассказал в интервью РИА Новости, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку сирийского народа после землетрясения. РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле. "Я выразил слова благодарности президенту Путину и российскому правительству за помощь, поскольку российское правительство начало этим заниматься с первых часов, а российская армия участвовала в спасательных операциях, и эта помощь продолжается", - сказал Асад. Помимо этого, важный аспект поддержки после землетрясения, отметил президент Сирии, - восстановление разрушенных домов и возвращение в них жителей. "Перед тем, как просить помощь от какой-либо другой стороны в этом жизненно важном вопросе на следующем этапе, мы должны создать в Сирии механизмы и структуры, ответственные за процесс восстановления, и это то, над чем мы работаем. В основе просьба к странам участвовать вместе с нами в процессе восстановления и возвращении временно перемещенных лиц в их родные дома или другие места проживания", - сказал Асад. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек. В Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. По данным сирийского минздрава, число погибших в результате землетрясения на подконтрольных сирийскому правительству территориях достигло 1414 человек. Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;
https://ria.ru/20230315/siriya-1858096082.html
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в мире, сирия, турция, россия, владимир путин, башар асад, воз, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Турция, Россия, Владимир Путин, Башар Асад, ВОЗ, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Асад поблагодарил Путина за помощь после землетрясения

Президент Сирии Асад поблагодарил Путина за помощь после землетрясения

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад рассказал в интервью РИА Новости, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку сирийского народа после землетрясения.
РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле.
"Я выразил слова благодарности президенту Путину и российскому правительству за помощь, поскольку российское правительство начало этим заниматься с первых часов, а российская армия участвовала в спасательных операциях, и эта помощь продолжается", - сказал Асад.
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Помимо этого, важный аспект поддержки после землетрясения, отметил президент Сирии, - восстановление разрушенных домов и возвращение в них жителей.
"Перед тем, как просить помощь от какой-либо другой стороны в этом жизненно важном вопросе на следующем этапе, мы должны создать в Сирии механизмы и структуры, ответственные за процесс восстановления, и это то, над чем мы работаем. В основе просьба к странам участвовать вместе с нами в процессе восстановления и возвращении временно перемещенных лиц в их родные дома или другие места проживания", - сказал Асад.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек. В Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. По данным сирийского минздрава, число погибших в результате землетрясения на подконтрольных сирийскому правительству территориях достигло 1414 человек.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
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В миреСирияТурцияРоссияВладимир ПутинБашар АсадВОЗСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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