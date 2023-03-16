https://ria.ru/20230316/zavod-1858235328.html

В Липецкой области приступили к возрождению тракторного завода

В Липецкой области приступили к возрождению тракторного завода - РИА Новости, 16.03.2023

В Липецкой области приступили к возрождению тракторного завода

Белорусский холдинг "Амкодор" восстановит тракторный завод в Липецкой области; уже подготовлено архитектурно-планировочное решение, сейчас ведётся детальное... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:06

2023-03-16T11:06

2023-03-16T11:06

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Белорусский холдинг "Амкодор" восстановит тракторный завод в Липецкой области; уже подготовлено архитектурно-планировочное решение, сейчас ведётся детальное обследование зданий, к реконструкции одного из них рассчитывают приступить в скором времени, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с председателем совета директоров ОАО "Амкодор" Александром Шакутиным.По его словам, ожидается, что здесь будут выпускать тракторы различных модификаций, а построенный кластер сельхозтехники имеет все шансы стать одним из самых мощных в России по выпускаемой номенклатуре.Артамонов отметил, что возрождение площадки Липецкого тракторного завода имеет колоссальное значение для региона и страны, и со стороны областного правительства будет оказано необходимое содействие в успешной реализации проекта."Что касается сопровождения проекта, работы с ресурсоснабжающими организациями, благоустройства – с нашей стороны будет оказана вся необходимая помощь. Надеемся, что никакие факторы не повлияют на нашу совместную работу и в Липецкой области будет создан крупнейший машиностроительный кластер", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230315/natsproekt-1857962892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов