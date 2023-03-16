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В Липецкой области приступили к возрождению тракторного завода - РИА Новости, 16.03.2023
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Липецкая область
 
11:06 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/zavod-1858235328.html
В Липецкой области приступили к возрождению тракторного завода
В Липецкой области приступили к возрождению тракторного завода - РИА Новости, 16.03.2023
В Липецкой области приступили к возрождению тракторного завода
Белорусский холдинг "Амкодор" восстановит тракторный завод в Липецкой области; уже подготовлено архитектурно-планировочное решение, сейчас ведётся детальное... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:06
2023-03-16T11:06
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Белорусский холдинг "Амкодор" восстановит тракторный завод в Липецкой области; уже подготовлено архитектурно-планировочное решение, сейчас ведётся детальное обследование зданий, к реконструкции одного из них рассчитывают приступить в скором времени, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с председателем совета директоров ОАО "Амкодор" Александром Шакутиным.По его словам, ожидается, что здесь будут выпускать тракторы различных модификаций, а построенный кластер сельхозтехники имеет все шансы стать одним из самых мощных в России по выпускаемой номенклатуре.Артамонов отметил, что возрождение площадки Липецкого тракторного завода имеет колоссальное значение для региона и страны, и со стороны областного правительства будет оказано необходимое содействие в успешной реализации проекта."Что касается сопровождения проекта, работы с ресурсоснабжающими организациями, благоустройства – с нашей стороны будет оказана вся необходимая помощь. Надеемся, что никакие факторы не повлияют на нашу совместную работу и в Липецкой области будет создан крупнейший машиностроительный кластер", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области приступили к возрождению тракторного завода

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Белорусский холдинг "Амкодор" восстановит тракторный завод в Липецкой области; уже подготовлено архитектурно-планировочное решение, сейчас ведётся детальное обследование зданий, к реконструкции одного из них рассчитывают приступить в скором времени, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с председателем совета директоров ОАО "Амкодор" Александром Шакутиным.
По его словам, ожидается, что здесь будут выпускать тракторы различных модификаций, а построенный кластер сельхозтехники имеет все шансы стать одним из самых мощных в России по выпускаемой номенклатуре.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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Артамонов отметил, что возрождение площадки Липецкого тракторного завода имеет колоссальное значение для региона и страны, и со стороны областного правительства будет оказано необходимое содействие в успешной реализации проекта.
"Что касается сопровождения проекта, работы с ресурсоснабжающими организациями, благоустройства – с нашей стороны будет оказана вся необходимая помощь. Надеемся, что никакие факторы не повлияют на нашу совместную работу и в Липецкой области будет создан крупнейший машиностроительный кластер", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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