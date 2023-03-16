https://ria.ru/20230316/zaporozhe-1858199637.html
ВСУ потеряли более 40 бойцов во время разведки боем в Запорожье
ВСУ потеряли более 40 бойцов во время разведки боем в Запорожье - РИА Новости, 16.03.2023
ВСУ потеряли более 40 бойцов во время разведки боем в Запорожье
Украинские войска во время разведки боем в Запорожской области потеряли свыше 40 человек и не менее восьми единиц бронетехники, сообщил председатель движения... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:47
2023-03-16T08:47
2023-03-16T08:47
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Украинские войска во время разведки боем в Запорожской области потеряли свыше 40 человек и не менее восьми единиц бронетехники, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Накануне украинские войска предприняли попытку разведки боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение и были отброшены на исходные позиции. "Вчера было уничтожено свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники", - сказал Рогов радиостанции "Комсомольская правда". По его мнению, попытки разведки боем украинских войск на этом участке фронта будут продолжаться. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230315/ukraina-1858093348.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов
ВСУ потеряли более 40 бойцов во время разведки боем в Запорожье
Рогов: ВСУ потеряли более 40 бойцов во время разведки боем в Запорожье