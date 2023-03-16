https://ria.ru/20230316/zaderzhanie-1858310770.html

В Риге на шествии легионеров СС задержали депутата от Русского союза Латвии

В Риге на шествии легионеров СС задержали депутата от Русского союза Латвии - РИА Новости, 16.03.2023

В Риге на шествии легионеров СС задержали депутата от Русского союза Латвии

На шествии легионеров СС в Риге в четверг задержан депутат Елгавской городской думы от Русского союза Латвии Андрей Пагор, выступивший с антифашистким лозунгом, РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:42

2023-03-16T14:42

2023-03-16T15:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На шествии легионеров СС в Риге в четверг задержан депутат Елгавской городской думы от Русского союза Латвии Андрей Пагор, выступивший с антифашистким лозунгом, сообщил портал Baltnews. Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России. "Депутат Елгавской думы, член Русского союза Латвии Андрей Пагор задержан в Риге за одиночный пикет против чествования легионеров СС. Пагор вышел к памятнику Свободы, держа в руках плакат с надписью: "Латышские легионеры Ваффен СС давали присягу Адольфу Гитлеру! Дивизия Латышского легиона у поселка Злеки в Курземе уничтожила 160 латышей", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пагор "покинул площадь в сопровождении нескольких полицейских, возможно, для дачи показаний", обстоятельства случившегося выясняются. В свою очередь портал Delfi сообщил, что количество участников шествия по сравнению с мероприятиями прошлых лет было небольшим, при этом среди участников можно было заметить депутатов сейма от правящей партии "Национальное объединение", в том числе Александрса Кирштейнса, который ранее заявил, что всех, кто принес цветы к памятнику Освободителям Риги на День Победы, "нужно было впустить, а выход закрыть, после чего установить охранные вышки, туалеты, привезти кашу и выпускать только тех, кому посольство России купило билет в один конец – в Москву". В заявке на проведение мероприятия было указано, что в шествии примут участие до 100 человек. Других заявок на проведение акций 16 марта не было, отметили в издании. В прошлом году общество "Латвийский антинацистский комитет" подавало заявку на проведение в Риге мероприятия против оправдания преступлений Waffen SS, однако Рижская дума запретила его проводить. Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта. СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС.

https://ria.ru/20230216/kolokoltsev-1852464692.html

https://ria.ru/20230316/latviya-1858203249.html

https://ria.ru/20230110/latviya-1843960819.html

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