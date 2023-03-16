https://ria.ru/20230316/zaderzhanie-1858268649.html
СБУ задержала военную медсестру по подозрению в работе на Россию
СБУ задержала военную медсестру по подозрению в работе на Россию - РИА Новости, 16.03.2023
СБУ задержала военную медсестру по подозрению в работе на Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг о задержании двух жительниц города Краматорска по подозрению в сотрудничестве с Россией, одна из них... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:53
2023-03-16T12:53
2023-03-16T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
россия
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг о задержании двух жительниц города Краматорска по подозрению в сотрудничестве с Россией, одна из них оказалась медсестрой боевого подразделения. "СБУ разоблачила агентурную группу военной разведки РФ, которая "сливала" позиции сил обороны под Бахмутом (Артемовском - ред.). В состав агентуры входили две жительницы Краматорска. Одна из них – медсестра боевого подразделения терробороны ВСУ ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, женщины передавали данные о местах базирования, а также перемещения украинских войск и техники. На основании собранных доказательств СБУ сообщила одной из задержанных о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины ("государственная измена", другой - по статье "распространение информации о перемещении вооруженных сил". Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
https://ria.ru/20230316/ssha-1858220051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
СБУ задержала военную медсестру по подозрению в работе на Россию
СБУ задержала в Краматорске военную медсестру по подозрению в работе на Россию