https://ria.ru/20230316/zaderzhanie-1858268649.html

СБУ задержала военную медсестру по подозрению в работе на Россию

СБУ задержала военную медсестру по подозрению в работе на Россию - РИА Новости, 16.03.2023

СБУ задержала военную медсестру по подозрению в работе на Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг о задержании двух жительниц города Краматорска по подозрению в сотрудничестве с Россией, одна из них... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:53

2023-03-16T12:53

2023-03-16T13:22

специальная военная операция на украине

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг о задержании двух жительниц города Краматорска по подозрению в сотрудничестве с Россией, одна из них оказалась медсестрой боевого подразделения. "СБУ разоблачила агентурную группу военной разведки РФ, которая "сливала" позиции сил обороны под Бахмутом (Артемовском - ред.). В состав агентуры входили две жительницы Краматорска. Одна из них – медсестра боевого подразделения терробороны ВСУ ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, женщины передавали данные о местах базирования, а также перемещения украинских войск и техники. На основании собранных доказательств СБУ сообщила одной из задержанных о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины ("государственная измена", другой - по статье "распространение информации о перемещении вооруженных сил". Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.

https://ria.ru/20230316/ssha-1858220051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, краматорск, россия, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины