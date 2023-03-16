https://ria.ru/20230316/zabastovka-1858292900.html

В Новой Зеландии около 50 тысяч учителей объявили забастовку

В Новой Зеландии около 50 тысяч учителей объявили забастовку - РИА Новости, 16.03.2023

В Новой Зеландии около 50 тысяч учителей объявили забастовку

Около 50 тысяч учителей школ Новой Зеландии вышли в четверг на улицу, объявив общенациональную забастовку, которая стала крупнейшей с мая 2019 года, сообщил в... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:58

2023-03-16T13:58

2023-03-16T13:58

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окленд

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Около 50 тысяч учителей школ Новой Зеландии вышли в четверг на улицу, объявив общенациональную забастовку, которая стала крупнейшей с мая 2019 года, сообщил в четверг канал 1News новозеландского телевидения. По его данным, примерно 800 тысяч учащихся школ получили выходной, поскольку классы оказались закрытыми. Учителя требуют повышения заработной платы и улучшения условий работы, поскольку сейчас в стране не хватает преподавателей и других сотрудников учебных заведений. В крупнейшем городе Новой Зеландии Окленд в акции протеста учителей приняли участие до 9 тысяч человек. Как передает 1News, министр образования Новой Зеландии Джен Тинетти заявила в эфире телеканала, что она "очень разочарована" по поводу сложившейся ситуации. При этом глава ассоциации учителей Крис Аберкромби сказал, что не исключает дальнейших акций протеста до тех пор, пока правительство не будет готово пойти на соглашение с учителями.

https://ria.ru/20230314/zabastovka-1857774927.html

https://ria.ru/20230313/parizh-1857605993.html

новая зеландия

окленд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, новая зеландия, окленд